Feestfabriek trekt de stekker uit STAMPPOT

“De teller is helaas blijven steken op een paar duizend leden”, aldus Pieter Holkenborg, secretaris van STAMPPOT. De leden van de omroepvereniging zijn via een e-mail ingelicht over het opheffen van de vereniging. Ook het aangekondigde online contentplatform komt in februari van dit jaar niet online. “Deze plannen gaan voor onbepaalde tijd in de ijskast”, geeft Holkenborg aan. “Als wij een dergelijke nieuwe stap willen maken dan moet het ook goed gebeuren en om in deze tijden enkele tonnen te investeren zien wij als te risicovol, aangezien onze omzet in 2020 nul is geweest.”



Ondanks de opheffing, wil De Feestfabriek niet spreken van een fiasco. “In tegendeel eigenlijk”, aldus Holkenborg. “De afgelopen maanden hebben wij ook gebruikt om van alles en nog wat te bedenken. Daarnaast zijn wij door ons omroepinitiatief met diverse creatievelingen, producenten en radio- en tv-makers in contact gekomen die allen op verschillende manieren iets voor ons zouden willen betekenen. Dit laten wij niet op de plank liggen. Sterker nog, wij zijn bijvoorbeeld nu al bezig met het draaien van een eerste documentaireserie over de wereld van de piratenmuziek.”





