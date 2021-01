Kringloopwinkels zitten tot nok toe vol, maar hier kun je nog terecht

Het is de meest gestelde vraag bij de kringloop op dit moment: nemen jullie nog goederen in ontvangst? Bij Kringloopwinkel Aktief, met vestigingen in Doetinchem, Gendringen, Groenlo en Winterswijk, is het antwoord daarop 'ja'. "Maar we vragen mensen wel om alleen nog te brengen als het dringend is, bijvoorbeeld omdat het huis helemaal leeg moet."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

50 auto's per dag

Normaal gesproken komen er zo'n 150 auto's per dag spullen brengen. Nu, in de lockdown, zijn het er nog steeds zo'n 50. "Van maart tot mei waren wij helemaal dicht. Toen we weer opengingen, kwamen er wel 300 auto's per dag. Dat was echt even pieken, maar we hopen dat nu toch te voorkomen", zegt Gonny Pastoor, vestigingsleider van de locatie in Doetinchem.

Omdat de winkel daar nu toch echt vol ligt, hebben ze een extra opslaglocatie moeten huren. En via de webshop wordt er nog altijd online verkocht, waardoor er toch ook nog het een en ander weer uit het magazijn verdwijnt.

