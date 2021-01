'Het gaat maar door', Gelderse makelaars zien prijzengekte op woningmarkt

Makelaars in onze provincie zien de woningprijzen alleen maar stijgen. In Zutphen zelfs met 20 procent in het afgelopen kwartaal. "Zutphen bleef ook wel een beetje achter", zegt makelaar Hans Nijland. "Vergeleken met Deventer en Apeldoorn waren de prijzen hier lager, dat wordt nu ingehaald."

Als één van de redenen noemt hij het thuiswerken. "Daardoor veranderen woonwensen van mensen. Zutphen ligt niet aan een snelweg, dat is nu minder belangrijk", legt Nijland uit.

Ook in Barneveld zien ze dat. "Je hoorde geluiden dat mensen dicht bij hun werkplek willen wonen, maar door het stimuleren van het thuiswerken is dat minder", zegt Westeneng.

'Gewoon weer door het dak'

En dus gaat het maar door, de stijging van de prijzen, zelfs in de coronacrisis. "Ik dacht een paar jaar geleden: nu zou het wel klaar zijn, maar het ging maar door", vertelt Rutgers. "Tijdens de eerste lockdown was het heel even afwachten, maar daarna zijn we gewoon weer door het dak gegaan."

Volgens de drie Gelderse makelaars zijn de belangrijkste redenen: de krapte op de woningmarkt en de lage hypotheekrente. "Normaal gesproken is er een heel onderhandelingstraject. Dat is er gewoon niet nu. Het echte makelen, is er minder", aldus Westeneng.

Je komt mensen keer op keer tegen bij bezichtigingen

En je kan er maar één gelukkig maken, benadrukt Nijland. "Hier verkochten we relatief veel aan inwoners van Zutphen. Dat zijn steeds meer mensen buiten de gemeente. En je komt mensen keer op keer tegen bij bezichtigingen. Die vallen elke keer buiten de boot."

'Vroeger verkocht je eerst je huis'

Volgens Rutgers is ook de houding van kopers anders geworden. "Vroeger verkocht je eerst je huis en ging je daarna kopen. Nu koop je eerst een woning en zet je dan pas je eigen huis te koop. Anders eindig je onder de brug. Daardoor is er weinig aanbod en zit de markt op slot."

Waar het stopt? Dat is een glazen bol. Westeneng: "Twee jaar geleden dachten we ook dat dit niet zo langer kon doorgaan. Niemand weet waar het eindigt. Wie had de coronacrisis verwacht?" En precies die crisis kan de economie in het slop gooien. "Daarom moet je ook altijd op je hoede blijven, het kan altijd minder worden."

