Maurice de Hond vindt verkiezingen in maart 'krankzinnig'

Het is belachelijk de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart te laten plaatsvinden. Dat is de achterliggende boodschap van de 'aanvraag voor een massa-evenement' bij de gemeente Nijmegen. De Hond vraagt zich af wat de consequenties zijn van de verkiezingen terwijl we tegelijkertijd in een lockdown zitten.

"Geachte burgemeester Bruls", zo schrijft Maurice de Hond op zijn website aan de burgervader van Nijmegen.

"Namens een grote groep Nederlandse burgers vraag ik u een vergunning te verlenen om over twee maanden een massa-evenement in uw mooie gemeente te doen plaatsvinden."

Ironie

De aanvraag van De Hond is ironisch bedoeld zo legt hij uit. "De ironie was niet dat ik het echt wil organiseren. Maar om aan te geven dat we op 17 maart een evenement organiseren dat, als een ander dat zou aanvragen zou worden afgekeurd vanwege corona-omstandigheden. Want ik vind het dus krankzinnig dat we alles dicht hebben, maar wel 120.000 Nijmegenaren en nog 13 miljoen andere mensen in Nederland uitnodigen naar plekken waar ook anderen zijn."

De Hond schrijft in zijn aanvraag dat hij 86 locaties wil gebruiken zoals scholen, wijkcentra en sportlocaties en voegt een kaartje toe met de locaties die moeten dienen als stembureau. "Veel mensen durven helemaal niet te gaan stemmen. Ik ken er zo al drie in mijn omgeving”, zo zegt hij.

Stemmen per post

De mogelijkheid om per post te stemmen doet daar wat hem betreft niets aan af, aangezien dat alleen geldt voor mensen boven de zeventig. Het is dan ook niet ondenkbaar dat met name partijen met een achterban van tussen vijftig en zeventig minder stemmen halen, zo denkt de opiniepeiler. De Hond: "Een goede beslissing zou zijn om iedereen de kans te geven per post te stemmen."

Maar waarschijnlijk is er maar één oplossing, zo besluit de Hond. "Het uitstellen van de verkiezingen tot juni zal onvermijdelijk zijn."

Burgemeester Bruls kon nog niet reageren op de kritiek. Zijn woordvoerder laat weten dat het in eerste instantie ook een zaak is van de regering.