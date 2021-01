Vaccinatie verpleeghuispersoneel van start, ruim duizend prikken worden gezet

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De eerste prik hebben we al gehad, toen vorige week de ziekenhuizen al begonnen met vaccineren. Maar het echte werk gaat vandaag van start. De GGD's in Gelderland beginnen met de massacampagne om uiteindelijk iedereen te vaccineren tegen corona.

Vooralsnog gaat het om 1135 prikken per dag: 455 in Apeldoorn, 380 in Arnhem en 300 in Wijchen. Omdat het vaccin nog schaars is, kunnen het er nog niet meer zijn. De GGD's verwachten in februari en maart meer vaccins te krijgen en dan op te schalen.

Verpleeghuizen eerst

Als eersten zijn de zorgmedewerkers van verpleeghuizen aan de beurt. In Arnhem gaat het bijvoorbeeld om Danielle Volman, zorgmedewerkster bij Pleyade. Ze wordt vrijdagochtend als eerste geprikt. Ze werkt normaal gesproken in de revalidatie, maar nu veel meer op de corona-afdeling en komt daar dus in direct contact met coronapatiënten.

In de komende weken moeten zeker 200.000 zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen worden ingeënt. De animo is zo groot dat alle beschikbare tijden voor prikafspraken binnen een paar dagen waren volgeboekt, en voorlopig is er niet genoeg vaccin beschikbaar om nieuwe afspraken te maken. Ongeveer 65.000 verplegenden moeten enkele weken wachten.

