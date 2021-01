Brons en leermomenten in Europe Cup Altenberg voor Kimberly Bos

In Altenberg is Kimberley woensdag als derde geëindigd in de daar georganiseerde Europe Cup-wedstrijd. Ze hoefde er alleen de Duitsers Corinna Leipold en Stefanie Votz voor zich te dulden, op de Duitse baan waar over een maand het WK skeleton georganiseerd wordt. “Het ging prima”, kijkt Kimberley er na afloop op terug. “Overall ben ik heel tevreden en ik heb een mooie podiumplaats meegepakt. En dat tussen de Duitsers op een Duitse baan. Ik ben er erg blij mee.”

Met een aantal doelen ging Kimberley in deze wedstrijd van start, zo meldt Aschwin Kruders op de website van Kimberly Bos: “Ten eerste wilde ik lekker ver lopen op de start. Dat resulteerde in de tweede run direct in een persoonlijk record op de start hier; 5.60 seconden. Mijn tweede doel was om relaxed te sleeën en het krijgen van vertrouwen. Dat wil zeggen; netjes op de slee blijven liggen, ook tijdens het sturen in bijvoorbeeld de kreisel. Dat is gelukt en daar ben ik erg blij mee, want dat vind ik erg moeilijk op deze baan.”

Sneeuw

En dan was er nog een derde doel. “Dat was spelen met de timing in bocht vier. Dat was zeker niet perfect, maar ik heb wel heel veel geleerd om op verder te bouwen voor de komende dagen. Overigens was er in de tweede run wel behoorlijk wat sneeuw, wat mij niet mee zat. Daardoor verloor ik uiteindelijk net de tweede plaat, maar dat is iets dat voor vandaag niet geeft.” Komende zaterdag komt Kimberley opnieuw in actie in Altenberg. Dan staat er een Intercontinental Cup wedstrijd gepland.

Bron: kimberleybos.nl