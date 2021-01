'Hij heeft alles wat nodig is', collega's zien Ahmed Marcouch als ideale PvdA-leider

Is Ahmed Marcouch de gedroomde kandidaat om Lodewijk Asscher op te volgen als partijleider van de PvdA? Nu de vacature vacant is, duikt de naam van de populaire Arnhemse burgervader op in het geruchtencircuit. Partijgenoten uit de regio denken dat hij het goed zou doen.

Asscher liet donderdagmorgen weten zich terug te trekken voor het lijsttrekkerschap bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart vanwege discussie over zijn rol in de toeslagenaffaire.

'Zou het fantastisch doen'

"Ik ben tegen", zegt oud PvdA-wethouder van Arnhem Gerard Velthuizen over de mogelijke kandidatuur van Marcouch. "Omdat ik hem niet kwijt wil." Maar Marcouch zou het 'fantastisch doen', is Velthuizen overtuigd.

"Hij heeft alles wat nodig is en zelfs veel meer dan dat. Een bestuurder van formaat met gevoel voor mensen van alle rangen en standen: intelligent en strategisch. Bovendien kent hij z’n pappenheimers in Den Haag", verwijst Velthuizen naar de periode van Marcouch als Kamerlid.

'Zie hem graag burgemeester blijven'

De Renkumse PvdA-wethouder Marinka Mulder heeft er geen twijfel over dat de Arnhemse burgemeester het partijleiderschap aan zou kunnen. "Maar ik hoop dat hij nog even bewaard blijft voor de regio." En daar sluit de Arnhemse PvdA-fractievoorzitter Eric Greving zich bij aan. "Als Arnhems raadslid, zie ik hem graag burgemeester blijven."

Marcouch is een goede kandidaat, meent PvdA-fractievoorzitter Marleen Noorland van Rheden. Maar de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zou in haar ogen nog beter zijn. Marcouch is 'in hart en ziel een sociaaldemocraat', weet Noorland. "Omdat zijn streven verbinding is. Hij heeft oog voor de zwakkeren in de samenleving."

Ook als voorzitter van de veiligheidsregio doet Marcouch het uitstekend in de coronacrisis, vindt Noorland. "Het is een vreemde tijd, maar hij heeft er heel goed zicht op."

Partijbestuur in overleg

Op dit moment overlegt het landelijke partijbestuur over hoe het proces eruit gaat zien om tot een nieuwe lijsttrekker te komen, laat een woordvoerder weten. Hoe een kandidatuur van Marcouch zou vallen? "Hij is een hele aardige man, maar op namen ga ik nu niet in."

Op de vraag of hij beschikbaar is voor het landelijke lijsttrekkerschap van de PvdA, heeft Marcouch zelf nog niet gereageerd.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier