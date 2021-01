Doetinchems bedrijf ontwikkelt machine die koeienmest kan oprapen

“We zijn al een tijdje bezig met diervriendelijke huisvesting”, zegt agrariër Chris Bomers, die de machine test in de koeientuin in Groenlo. “Met de BeddingCleaner kunnen we nu de koeienvlaai uit de zandbedding halen, waarna de machine de bedding weer schoonmaakt.”

De stal van Bomers kent geen roosters en ijzerwerk, maar een zandbodem waarin de koe zelf kan bepalen waar zij loopt of ligt. Dit is de zogeheten 'bedding'. “Dat laagje strooisel geeft de koe veel comfort", aldus Bomers. "Daar doen we het allemaal voor." Het probleem was echter de afvoer van mest, waar de BeddingCleaner een oplossing voor kan zijn.

Gepaneerde koeienvlaaien

Ondernemer Henk Hanskamp legt zijn innovatie uit. “Wij kwamen tot de ontdekking dat we met de BeddingCleaner die koeienvlaaien konden paneren en oppakken”, vertelt Hanskamp. “De toplaag van de bedding gaat op een zeefband, waarna de mest met strooisel wordt omhuld, waardoor het een soort kroketjes worden."



Die kroketjes kunnen niet door de zeefband vallen, maar het strooisel zelf wel. De overgebleven mest valt in een bak aan de achterkant van de machine. Deze kan daarna als vaste mest op het land worden gebracht.

'Moeilijk toepasbaar'

Paul Galama van de Wageningen Universiteit doet onderzoek naar vrijloopstallen voor melkvee en is enthousiast over de innovatie. “De voordelen die ik zie zijn het dierenwelzijn en het milieu.” Maar volgens hem is het concept op dit moment slechts voor een kleine groep agrariërs interessant.

“Het concept is moeilijk toepasbaar in bestaande stallen”, zegt Galama. “Het zou wel kunnen, maar dan ligt nieuwbouw meer voor de hand. Daarnaast moet de BeddingCleaner passen bij de juiste ondergrond en het aantal vierkante meters dat je nodig hebt voor een vrijloopstal.”

Positieve bijdrage aan stikstofprobleem

Volgens Hanskamp kan de BeddingCleaner zeker een positieve bijdrage leveren aan het stikstofprobleem. “Stikstof ontstaat doordat urine en mest bij elkaar komen”, legt Hanskamp uit.

“Een koe plast en poept nooit tegelijk, dus de urine trekt gelijk de bodem in. De mest blijft bovenop de bedding liggen, maar die wordt elke dag weggehaald. Doordat de urine en mest op deze manier weinig contact maken met elkaar reduceren we het stikstofprobleem.”

Koeientoilet wint award

Onlangs won Hanskamp met het koeientoilet nog de gouden Innovatie Award op de internationale toonaangevende vakbeurs Eurotier. De prijs werd toegekend wegens het verrassende en innovatieve karakter. Naar verwachting komt het koeientoilet in de tweede helft van 2021 op de Nederlandse markt.

