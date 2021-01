Opnieuw woning overvallen in Arnhem, nog geen daders opgepakt

Voor de tweede keer binnen een week is in Arnhem een woning overvallen. De daders zijn nog voortvluchtig.

In de Schimmelpenninckstraat werd woensdagavond even na 18.00 uur een woning overvallen. Op dat moment was er een bewoner thuis. Die werd volgens de politie door twee mannen met een 'geweldsmiddel' bedreigd.

Een woordvoerder van de politie wil niet verder ingaan op de aard van dat geweldsmiddel: of er sprake was van een mes of van een vuurwapen. Specifieke specifieke details zouden het onderzoek kunnen frustreren.

De bewoner had geen medische verzorging nodig. Er wordt nog onderzocht of er iets is buitgemaakt. Een buurtonderzoek heeft nog niets opgeleverd en er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Tweede keer in een week

Een week geleden vond een woningoverval plaats aan het Sint Walburgisplein. Ook daar gebeurde de overval vlak na 18.00 uur. Ook daar kwam de bewoner er ongedeerd vanaf. Ook daar zocht de politie twee daders. De politie meldt dat in die zaak ook nog niemand is aangehouden.

Volgens de politie lijkt er geen verband tussen de twee overvallen.