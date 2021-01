Halfbroers hangt celstraf boven het hoofd voor rol in 'mislukt drugslab'

Tegen twee halfbroers van 31 en 38 jaar, die verdacht worden van de productie van harddrugs in een voormalig lab in Didam, is 5 en 4 jaar cel geëist. Het amfetamine-lab, dat tegenover het gemeentehuis zat, werd afgelopen april ontdekt. Volgens justitie ging het om een groot en professioneel lab. Ook twee andere verdachten staan vandaag voor de rechter voor betrokkenheid bij het lab. Die strafeisen zullen later op de dag bekend worden.

De drugs werd gemaakt in een loods bij een woonhuis, dat werd gehuurd en bewoond door de 38-jarige verdachte. De politie kwam het drugslab op het spoor na een melding van brand. Het lab zou in er in ieder geval sinds eind maart hebben gezeten.

'Hand- en spandiensten'

De man van 31 beweert dat hij wat hand- en spandiensten verrichtte voor het lab, zoals schoonmaakwerkzaamheden. Hij had geld nodig en iemand had gezegd dat hij zo wel wat kon bijverdienen.

Hij zou 'op de pof' de stof apaan hebben geregeld die nodig is voor het produceren van de drugs. Volgens de 31-jarige ging er vervolgens van alles mis in het lab, waardoor de drugs die werd gemaakt niet goed was en hij nog meer in de problemen kwam en zijn schulden niet kon afbetalen. "Er werd druk op mij gezet. Ik zat al in de put, maar ging er steeds dieper in." Volgens hem is er niets aan het lab verdiend en is er alleen maar verlies geleden.

Zijn 38-jarige halfbroer huurde het huis. Ook hij had geld nodig en vertelt dat hij 500 euro per week zou krijgen om er te wonen en wat klusjes te doen zoals de tuin bijhouden en boodschappen doen. Hij zou in het begin niet eens hebben geweten wat er in de loods zat. Hij zou er uiteindelijk slechts een paar keer binnen zijn geweest.

Volgens hem was het een komen en gaan van mensen die iets deden in het lab.

Coördinator en uitvoerder

Maar de officier van justitie ziet het heel anders: "Het betrof hier een groot en professioneel lab waar veel mensen bij betrokken waren." Volgens de officier is er ook wel degelijk geld verdiend, zeker een ton. Ook hebben de twee verdachten volgens haar een grotere rol gehad dan dat ze zelf beweren.

"De 31-jarige schildert zichzelf af als een loopjongen, maar hij speelde juist een coördinerende rol. Zo zou hij voor betalingen en leveringen zorgen en hij wist ook hoe er gekookt moest worden." Justitie gaat ervanuit dat hij het lab leidde en het onderkomen had geregeld samen met zijn halfbroer. Daarom eist justitie 5 jaar cel.

Zijn halfbroer -de 38-jarige verdachte- wordt door justitie gezien als 'drugskok' en uitvoerder. Er zijn onder meer notities van hem gevonden over het produceren en koken van de drugs. Tegen hem eist justitie 4 jaar cel.

Bovendien is van beide mannen DNA gevonden op spullen in het lab, zoals gasmaskers, veiligheidsbrillen en handschoenen. Ook is er bewijs te vinden in gegevens van de chatdienst Enchrochat, die veel door criminelen werd gebruikt.

Later vandaag moeten de twee andere verdachten voor de rechter verschijnen.

