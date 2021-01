Als er een avondklok komt, kost dat Achraf veel geld

Het Outbreak Management Team onderzoekt of deze strenge maatregel in ons land zinvol is. Achraf El Malki van de Gastronoom Avondwinkel aan de Middachtensingel in de Arnhemse wijk Presikhaaf zit er niet om te springen. "Dat is niet gunstig voor ons. Erg vervelend. De meeste van onze klanten komen juist na acht uur 's avonds", zegt El Malki. "Die komen hun laatste boodschappen doen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Komt die avondklok er, is dat een klap voor de winkel. Daar is de Arnhemmer van overtuigd. "Ik hoop in ieder geval dat die eventuele maatregel het aantal coronabesmettingen doet dalen. We zijn het allemaal wel een beetje zat."

Zijn zaak in Arnhem-Noord is open van negen uur 's ochtends tot één uur 's nachts. "Maar", verduidelijkt El Malki, "ik denk dat 65 tot 70 procent van onze klanten na acht uur 's avonds komt. Even iets lekkers voor bij de film of het gamen kopen. Ook veel jongeren komen hier."

'Kom op tijd'

Hij heeft een advies aan het publiek: wacht niet met de deur uitgaan als je een laatste boodschap wilt doen. "Kom voor acht uur, want ik moet bij een avondklok om acht uur ook écht dicht."

Vroeger kwamen de klanten van El Malki 's avonds laat ook voor alcohol, maar dat is onder de huidige coronamaatregelen niet meer toegestaan. Dat verkoopverbod geldt tussen 20.00 en 6.00 uur, evenals het laten bezorgen van alcoholische dranken.

De bedrijfsleider hoopt op een compensatieregeling voor hem en andere avondwinkels, mocht de avondklok daadwerkelijk worden ingevoerd. "Je mist een deel van je omzet. Dat merken we met de lockdown nu al."

Volgens een discussiestuk van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is een straatverbod mogelijk tussen 20.00 en 4.00 uur. Een Kamermeerderheid ziet een avondklok niet zitten, lijkt het.