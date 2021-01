Gelderse GGD's klaar voor massavaccinatie: 'Het begin van het eind'

In de Gelderse ziekenhuizen worden sinds 6 januari al artsen en verpleegkundigen gevaccineerd. Maar nu zijn de zorgmedewerkers aan de beurt die werken in de verpleeghuizen. Daarna volgt het personeel dat werkzaam is in de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging en de 'Wmo verzorging'.

Henk Bril, directeur van GGD Gelderland-Midden, noemt het een 'ingewikkelde logistieke operatie', omdat de coronavaccins op verschillende manieren worden aangeleverd. "Maar het prikken is natuurlijk niet ingewikkeld, daar hebben we behoorlijk wat ervaring mee", voegt hij daaraan toe.

Volop geoefend

Tot het vaccineren daadwerkelijk van start gaat, wordt er bij de GGD's volop geoefend. Want als de eerste mensen zich melden voor een prik mag er natuurlijk niets misgaan. In Wijchen en op Papendal is daarom woensdag een zogenoemde dry-run gehouden. Donderdag gebeurt dat op de grote priklocatie in Wijchen.

"Het is morgen even spannend, want dan hebben we een doorloop", zegt Karlijn Hoondert, coördinator vaccinatie van GGD Gelderland-Zuid, over de oefening. "Vrijdag gaan we eindelijk beginnen. Het is vooral een heel positieve bezigheid, want dit is het begin van het einde", benadrukt ze.

Hoondert vertelt dat in haar regio een kwart miljoen mensen wordt gevaccineerd. "Het is gigantisch. Er is nog nooit zo'n grote vaccinatiecampagne nodig geweest. Dus ook niet georganiseerd door de GGD."

