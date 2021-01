Vrouw probeert over snelweg naar Arnhem te fietsen

Een getuige zag de fietsster over de A348 in de richting van Arnhem rijden en belde directe 112. De vrouw was inmiddels de parkeerplaats Vale Waard opgereden, waar de man haar kon aanspreken. Als snel werd duidelijk dat de vrouw geen Nederlands sprak en de verkeersregels niet goed kende.

De politie heeft de fietsster later duidelijk gemaakt dat op de snelweg fietsen levensgevaarlijk is. Of ze op de bon is geslingerd, is niet bekend.