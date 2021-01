Komt Klaas-Jan Huntelaar nog naar De Graafschap?

Is Klaas-Jan Huntelaar nog te porren zijn loopbaan af te sluiten bij De Graafschap? Mag Mike Snoei zijn contract verlengen en komt er op korte termijn nog versterking? Het is stil rondom grote thema's bij De Graafschap.

Ergens begin deze maand, zo vertelde algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp medio december, zou De Graafschap 'koffie gaan drinken' met droomspits Huntelaar. De Achterhoeker, nog steeds topfit bij Ajax, zette in zijn aankondiging te willen stoppen de deur nog op een kier om zijn imposante voetbalcarriere wellicht af te sluiten bij de Superboeren.

Mike Snoei wreef zich al in de handen en gooide de deur wagenwijd open voor de voormalig speler van Real Madrid, Schalke 04 en AC Milan. "Als Huntelaar nog door wil, en waarom zou hij dat niet doen, moet hij terugkeren naar De Graafschap", liet Snoei enthousiast weten.

Drukke maanden

De koffie samen is nog niet gedronken. De hoofdpersoon in kwestie heeft voorlopig geen enkele haast en De Graafschap zet op zijn beurt geen enkele druk op Huntelaar. De kans lijkt ook klein dat de in Voor-Drempt geboren spits nog een seizoen wil voetballen in Doetinchem. Zelfs al zou de club dit seizoen promoveren naar de eredivisie.

Huntelaar mag dan weinig spelen bij Ajax, zijn ervaring, scherpte en rol binnen de kleedkamer worden door coach Erik ten Hag alom gekoesterd. Voorlopig wil de 37-jarige Huntelaar zich volledig concentreren op de drukke en ongetwijfeld spannend maanden in de race naar prolongatie van de landstitel.

Eind februari

Een ander belangrijk onderwerp binnen de muren van De Vijverberg is de eventuele contractverlenging van Mike Snoei. De clubleiding heeft besloten daar voorlopig nog geen besluit over te nemen. Zeker niet als Snoei met zijn selectie op koers blijft voor promotie.

De Graafschap is gebaat bij rust en hoewel de gesprekken lopen, kiezen de directie en de Raad van Commissarissen er op dit moment voor de situatie nog even aan te kijken. De verwachting is dat er zeker niet eerder dan eind februari een besluit wordt genomen over de toekomst van Snoei in de Achterhoek. Misschien wordt de knoop pas doorgehakt aan het eind van het seizoen.

Belg Boussaid

En dan is er het thema versterking waar achter de schermen nog altijd druk naar wordt gekeken. De Graafschap heeft Othman Boussaid van FC Utrecht op de korrel, maar het lijkt erop dat de middenmoter in de eredivisie de 20-jarige Belg niet laat gaan. Boussaid is een technisch vaardige middenvelder, die ook op de vleugels uit de voeten kan. Daar heeft De Graafschap al weken een probleem met de blessures van Mo Hamdaoui en Daryl van Mieghem.

Ook de optie Clint Leemans werd uitgebreid onderzocht. Leemans, aanvallende middenvelder die ook wel eens op de flanken speelt, is regelmatig invaller bij PEC Zwolle.

Voorzichtigheid

Het blijkt sowieso lastig voor clubs in de top van de eerste divisie om spelers tussentijds weg te halen bij eredivisieclubs. Voor De Graafschap is in principe alleen dat niveau interessant, omdat het alleen een speler wil toevoegen die direct een toegevoegde waarde kan zijn. Maar de onzekerheid rond besmettingen met het coronavirus zorgt voor uiterste voorzichtigheid bij clubs.

Zelfs reservespelers, die nauwelijks speeltijd krijgen, mogen niet vertrekken. En juist die spelers zijn vaak weer niet direct inzetbaar. De zoektocht naar versterking voor De Graafschap verloopt dan ook moeizaam. De transferwindow eindigt op 31 januari.