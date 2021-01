Apen besmet met corona: Apenheul en Burgers' Zoo extra alert

In San Diego werd het virus overgedragen van mens op aap. Foto: Bob Ward via Pexels

Drie gorilla's in de dierentuin in San Diego zijn positief getest op het coronavirus. De apen begonnen plotseling te hoesten en werden daarna positief getest. In de Apenheul in Apeldoorn en Burgers' Zoo in Arnhem ziet men het als een wake-up call.

Wineke Schoo van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen zegt dat ze wel even schrok van het nieuws uit de Verenigde Staten. "Op zich konden we het verwachten, want mensapen zitten heel dicht bij ons mensen. In principe kunnen ze alle virussen krijgen die ook wij kunnen krijgen", zegt Schoo. "Maar gelukkig zijn ze er niet heel ziek van geworden."

Strenge protocollen

Het virus is in de Verenigde Staten overgedragen van een verzorger op de apen, erkent Schoo. "Er zijn strenge protocollen, maar we weten dat het virus ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch nog rondwaart. In de dierentuinen dragen de verzorgers mondkapjes, wassen ze hun handen en houden ze zo veel mogelijk afstand, maar het kan wel overgedragen worden."

Dat er in San Diego inmiddels besmette apen zijn, kan een wake-up call zijn voor iedereen die met dieren werkt, zegt Schoo. Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat in Nederlandere dierenparken besmettingen plaatsvinden, zal een besmet dier mogelijk in quarantaine moeten. En dat is nog best lastig voor bijvoorbeeld de apen.

"Ze kunnen elkaar zeker infecteren. Het is net alsof je in een groot gezin woont", legt de directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen uit. "Het is heel moeilijk om het niet over te dragen."

"Als een lid van het gezin het heeft, is het de vraag of je verdere verspreiding tegen kunt houden. Je kunt apen niet leren op anderhalve meter afstand te blijven. Het zijn sociale dieren, als ze niet ziek zijn laten we ze bij elkaar en monitoren we de groep. We moeten hopen en bidden dat het niet te erg wordt."

Irene ten Voorde sprak op Radio Gelderland met Wineke Schoo.

