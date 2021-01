Schaapsherder Lammert maakt zich op voor de lammetjes

Niesing is in dienst van de Stichting Schaapskudde Heerde-Epe. In januari is hij met zijn vrijwilligers vooral druk met de voorbereidingen voor de lammetjes. Er wordt nog een schuurdeur gemaakt en de wolfwerende hekken worden geplaatst. "Je maakt de eerste kraamhokjes al klaar. De laatste stal heb ik al wolfwerend gemaakt met wat vrijwilligers, want we zitten aan de rand van hun leefgebied."

De drachtige schapen staan deze woensdag daarom nog in een tijdelijke kraal op de heide. In de hoop dat in de schaapskooi nog wat werk verzet kan worden. "Ik dorst het vanmorgen nog even aan. Het zal wel een van de laatste keren zijn, want een paar jaar terug kwam ik daar aan en had het eerste schaap al gelammerd. Dan zit je wel even te kijken van: hoe kom ik nu weer terug bij de kooi? Dat kan dus zo."

Mooiste tijd van het jaar

Schaapsherder Niesing loopt al decennia met zijn schaapskudde over het open gebied, de Renderklippen. En zijn vader deed het al voor hem. Toch blijft het bijzonder om de lammetjes te zien. "Het is een van de mooiste tijden van het jaar", benadrukt hij.

"Je hebt altijd je kleine zorgjes, maar het is toch het mooiste wat je ziet. Er moeten er goed 100 aflammeren. Je hebt 140, 150 lammetjes en de eerste keer dat je de heide weer op gaat is geweldig. Daar doe je het voor", gaat hij verder.

Het duurt nog even voor de lammetjes ook voor het publiek te zien zijn. "In de aflamstal mogen mensen niet meer komen. Nu heb je hier het voordeel dat je even naar binnen kan loeren, maar dan zie je niet meer dan een glimp. Over twee weken heb ik de eerste wel weer buiten lopen. Dan is er wel weer meer te zien."

Luister naar het gesprek met schaapsherder Niesing op Radio Gelderland:

