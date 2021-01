Doolhof Ruurlo coronaproof maken is niet zo simpel

Voor de vrijwilligers van de Stichting Toeristische Activiteiten Ruurlo (STAR) een hard gelag. "Dat deed echt pijn bij heel veel vrijwilligers", zegt Wim Slotboom van de START. Omdat de tijd nog niet veranderd is en de stichting dit jaar niet opnieuw inkomsten wil mislopen, werden plannen bedacht: het doolhof moet coronaproof worden gemaakt.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Er werd contact gelegd met de eigenaar van het doolhof Staatsbosbeheer. "Wij dachten: dat is zo gebeurd. Hier wat snoeien en daar wat graven om paden breder te maken", lacht Slotboom. "Maar zo simpel is het dus niet."

Monument kun je niet zomaar aanpassen

Het doolhof is namelijk een monument en dus moet er aan allerlei regels voldaan worden. "Een Rembrandt is ook een monument en die doe je ook niet zomaar in een ander lijstje", zegt Doreen Rugers van Staatsbosbeheer. "Je moet heel goed kijken wat wel kan en wat niet."

En dus is er een landschapsarchitect betrokken bij de plannen en is ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed benaderd. Het doolhof hoort bij het landgoed. Het doolhof is eind 18de eeuw aangelegd en in 1975 is het in handen van Staatsbosbeheer gekomen. Toen is het doolhof grondig gerestaureerd omdat het verwaarloosd was. Sinds die tijd is het open voor publiek. Tot vorig jaar april.

Bredere paden en spatschermen

Na veel gepraat is uiteindelijk toch een plan gemaakt om het doolhof aan te passen en als het goed is kunnen bezoekers dit jaar wel weer naar het doolhof toe. "Als je kijkt naar de geschiedenis van het doolhof, dan is symmetrie heel erg belangrijk", zegt Rugers. "Dus als je dat ook nu weer terugbrengt en het op die manier restaureert, dan laat je dit monument in zijn waarde."

Het doolhof is straks coronaproof en tegelijkertijd krijgt de dwaaltuin een fikse opknapbeurt. "De paden waren nog geen meter breed en zijn straks ongeveer twee meter breed", vertelt Slotboom.

Naast het breder maken van de paden komen er ook spatschermen in het gebouwtje bij de ingang. "Ik ben heel erg blij dat we dit kunnen doen", zegt Slotboom. "Gelukkig is nu de schop de grond in en voldoet het doolhof straks aan de coronaregels en kunnen we weer open. Tegelijkertijd is het door het grote onderhoud klaar voor de toekomst."

Ook na restauratie blijf je verdwalen

De werkzaamheden kosten ongeveer 40.000 euro. Een deel wordt betaald door Staatsbosbeheer. Daarnaast is er subsidie beschikbaar gesteld. Toch moet ook de STAR de spaarpot legen: "We hadden het doolhof ook kunnen sluiten, maar dan heb je niets", zegt Slotboom. "We zijn blij dat we het op deze manier samen met Staatsbosbeheer kunnen opknappen en als het af is zijn we ook weer helemaal klaar voor de toekomst."

Wat de bezoeker er van gaat merken? "Niet zo heel erg veel", zegt Rugers. "Je kunst straks in dit doolhof nog net zo goed verdwalen als voor de restauratie."