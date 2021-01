Prijzen aanbiedstations verschillen enorm

“Gemeenten hebben beleidsvrijheid in hoe ze hun grondstofplannen inrichten”, aldus de Doetinchemse wethouder Rens Steintjes over de prijsstichting bij het aanbiedstation in zijn gemeente. “Wij hebben die puzzel voor onszelf het afgelopen jaar gelegd. Dat heeft ertoe geleid dat onze raad in december een nieuw grondstofplan heeft vastgesteld.” Met de tariefverhoging spelen gemeentes volgens Steintjes in op de stijgende kosten voor afvalverwerking en een belastingstijging voor grofvuil. “De verbrandingsbelasting vanuit de rijksoverheid gaat fiks omhoog en dat leidt tot hoge kosten voor restafval”, benadrukt de wethouder. “Wij vinden dat diegene die veel restafval aanbiedt, daar ook de prijs voor moet betalen. En dat dit niet door de gemeenschap gedragen hoeft te worden.”



In de hele regio zijn gemeentes genoodzaakt de prijzen te verhogen. Toch zijn er grote tariefverschillen tussen de gemeentes. Zo betalen inwoners van Montferland bijvoorbeeld 72 euro voor een kubieke meter grofvuil, terwijl men in Doetinchem slechts 25 euro per kuub betaalt. Dit komt volgens Walter Gerritsen, wethouder in Montferland, onder meer door het contract dat gemeentes hebben met de afvalverwerker. Zijn gemeente heeft vorig jaar een nieuw contract gesloten, terwijl Doetinchem pas dit jaar in een nieuwe aanbesteding komt: “Je ziet dat Doetinchem op dit moment wellicht goedkoper aanbesteedt dan wij met de nieuwe aanbesteding gedaan hebben.”



Bewust van afvalgebruik

Met de prijsstijging spelen gemeentes ook in op het doel van het Rijk om de hoeveelheid restafval per persoon per jaar terug te brengen tot dertig kilo. Zowel Gerritsen als Steintjes hoopt dat de maatregelen inwoners van hun gemeentes bewuster maakt van hun afvalgebruik. “Heel veel dingen kunnen gratis gebracht worden, maar dan moet aan de voorkant wel goed worden gescheiden”, zegt Steintjes. “Kiezen mensen ervoor om het toch als rotzooi aan te bieden, dan hoort daar een reëel tarief bij.”





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: