In de vrieskou gaat het er bij de bevers heet aan toe

De paartijd is aangebroken voor bevers en dus gaan vrijgezelle bevers op zoek naar de liefde. Het kiezen van een partner is niet iets om licht op te vatten. Beverstelletjes blijven een leven lang samen.

In januari en februari is de bronsttijd bij de bevers. De paring gebeurt in het water, met de buiken tegen elkaar aan. In strenge winters wordt er dus onder het ijs gepaard. Voordat het zover is, is er eerst een paringsritueel. Het mannetje en vrouwtje achtervolgen elkaar op het land en in het water. Als meerdere mannetjes hun oog op een vrouwtje hebben laten vallen, maken ze met hun voorpoten met scherpe klauwen uit wie de sterkste is.

Ecoloog Elze Polman van de Zoogdiervereniging ging samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink op zoek naar bevers in de Ooijpolder.

Luister hier naar deel 1 van de reportage. De tekst gaat eronder verder.

Ongeveer honderd dagen na de bevruchting worden zo’n vier tot zes kleine bevertjes geboren. De jongen kunnen dan al zien en zwemmen. De burcht verlaten zit er nog niet in. De in- en uitgang is onder water, waardoor de dieren moeten kunnen duiken. Door hun dikke geboortevacht blijven de bevertjes drijven.

Luister hier naar deel 2 van de reportage. De tekst gaat eronder verder.

De eerste weken na hun geboorte worden de jonge bevers gezoogd door hun moeder. De vader en oudere broers en zussen zijn dan niet welkom in de burcht. Zij zoeken zolang een ander plekje in de buurt en zorgen voor voedsel.

Luister hier naar deel 3 van de reportage. De tekst gaat eronder verder.

De jonge bevers blijven twee tot drie jaar bij hun ouders. Daarna gaan ze op zoek naar een eigen territorium. Om hun aanwezigheid kenbaar te maken bij soortgenoten, markeren ze hun territorium. Dat doen ze met anale geursporen dat bevergeil wordt genoemd.

Goed gevulde voorraadkast

In tegenstelling tot veel andere knaagdieren houdt de bever geen winterslaap. Om zeker te zijn van voldoende voedsel in de winter legt een bever in het najaar een voedselvoorraad aan. In het water bij de burcht bewaart de beverfamilie takken en boomstammen.

Terug van weggeweest

In 1988 werden er bevers uitgezet, nadat in 1826 de laatste bever in ons land langs de IJssel was doodgeslagen. De Zoogdiervereniging schat dat er momenteel zo'n 3.500 bevers in Nederland leven. Dat aantal zal de komende jaren waarschijnlijk verder toenemen.

Bekijk ook de beelden van de bevers die Elze en Laurens in de Ooij-polder zagen:

