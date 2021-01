Nauwelijks seks maar wél borrels voor studenten in lockdown

De studenten ervaren het allemaal als een bijzonder periode. De lockdown waarin Nederland verkeert, blijft nog zeker drie weken van kracht en dat betekent ook dat de universiteiten nog dicht blijven. Dat maakte premier Rutte dinsdag bekend.

Buren klagen over studentenavond

Ze wonen met twee jongens en twee meisjes in het studentenhuis. Ze trekken het nog wel, maar een leuk studentenleven is het niet. "We hebben ook al woorden gehad met de buren omdat ze last hadden van ons", klinkt het.

De huisgenoten vertellen dat ze op dinsdagavond altijd 'huisavond' hebben. "Maar dat moet dus allemaal zachtjes nu, want die mensen zitten natuurlijk ook thuis door corona en de wandjes zijn hier dun. We proberen er samen het beste van te maken en elkaar te steunen."

Borrels met vier of vijf man

"Als student is het wel taai. Maar nee: we houden géén illegale feesten", benadrukt Joris. "Wél zijn er borrels bij verschillende studentenhuizen. Dan zijn we daar met vier of vijf man." De studenten komen dan zo coronaproof bij elkaar vertellen ze. "We zitten dan echt niet op elkaars lip of zo. Bovendien blijven we bij klachten thuis."

Het borrelen samen is nodig om de somberheid tegen te gaan

De studenten realiseren zich dat ze door de samenkomsten mogelijk de verspreiders kunnen zijn van Covid-19. "We proberen wel verantwoordelijk te zijn."

Marlies vertelt dat studenten bij klachten niet komen opdagen. "Je probeert wel op te letten, je moet wel iets natuurlijk." Joris vult aan: "Het is onverantwoordelijk, maar als straks iemand positief test dan is het op de blaren zitten en samen in quarantaine gaan."

Wachten op betere tijden

Ook wordt er tijdens die studentenavonden gedronken. Maar ze gaan na zo'n borrel niet naar opa of oma of naar hun ouders, vertellen ze.

"Het is wat dat betreft ook somber ja", zegt Joris. "Het is wachten op betere tijden, maar gelukkig is er een vaccin dus er is licht aan het einde van de tunnel."

