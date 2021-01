Verpleeghuizen willen snel vaccineren, maar eigenlijk is nog niks duidelijk

Bij stichting Innoforte, waar 't Jagthuis onder valt, zijn ze druk bezig met de voorbereidingen op het vaccinatieprogramma. Maar er heerst nog een hoop onduidelijkheid, zo weet Aleida van Malkenhorst, teamleider bij het verpleeghuis.

"We zijn natuurlijk ontzettend blij dat er vanaf 18 januari in verpleeghuizen gevaccineerd kan worden. Maar wanneer mogen wij? Dat weten we nog niet. Daarnaast weten we ook niet welk vaccin we krijgen en moeten we nog toestemming krijgen van de bewoners of de familieleden van bewoners. Die brieven kunnen we pas versturen als we weten welk vaccin we krijgen, dus dat is heel lastig. Dat stagneert de voorbereiding. We willen die brieven graag de deur uit doen", legt Van Malkenhorst uit.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Keuze voor ander maken is moeilijk'

De bewoners van 't Jagthuis zijn veelal dementerenden en kunnen zelf niet kiezen of zij het vaccin willen. Daarom worden familieleden via brieven en e-mails gevraagd die beslissing te nemen.

Zo ook Karin Gunsing, die haar tante in het verpleeghuis in Velp heeft zitten. Zij hoopt dat het vaccin er snel is en zal ook toestemming geven. "Mijn tante woont hier nu een jaar en komt uit Twente. Ze wilde hier wonen om ons vaker te zien, maar toen kwam corona. Dat viel dus in het water. Het zou fijn zijn dat ze met het vaccin snel haar oude leventje terugkrijgt."

Tekst gaat verder onder de foto.

Karin Gunsing heeft haar tante in 't Jagthuis wonen. Foto: Omroep Gelderland

De beslissing om 'ja' te zeggen tegen het vaccin was geen moeilijke keuze voor Gunsing, maar dat kan het wel zijn voor anderen, denkt ze. "Bij ons was het een vanzelfsprekendheid, maar in het algemeen kan het wel moeilijk zijn. Juist omdat je voor iemand anders moet kiezen. Wij hebben altijd om onze tante heen gestaan en ze vertrouwt ons ook volledig, zo gaf ze nog in haar goede periode aan. Dus voor ons voelt het goed om de keuze te maken voor haar."

'We respecteren alle keuzes'

Voor 't Jagthuis maakt het niks uit of bewoners wel of geen vaccin nemen. "Wij zullen alles respecteren. Als iemand geen vaccin neemt, zullen wij gewoon blijven werken met de maatregelen die nu ook gelden. Dus met mondkapjes, schorten en anderhalve meter afstand", vertelt Van Malkenhorst.

Dus het vaccin mag snel komen van de teamleider. "Het kan mij niet snel genoeg gaan, wat mij betreft had het vorige week al gekund."