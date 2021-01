Kids halen kerstbomen op, maar niet overal mag dat dit jaar

Nienke uit Zutphen heeft haar jaszak vol met centjes. "Ik heb al vijf bomen ingeleverd en dit wordt nummero zes." Hoe ze zoveel kerstbomen gevonden heeft? "Gewoon rondlopen en kijken of je kerstbomen ziet." Zo simpel als wat dus. "Het is leuk om te doen, omdat je veel buiten bent."

Corné is nog drukker. Hij heeft rond de tachtig kerstbomen gehaald. "Gewoon op de fiets of lopend, touwtje erom en dan hier naar toe brengen."

Ieder jaar zamelen kinderen in Zutphen kerstbomen in en dat is dit jaar niet anders. Ze krijgen per ingeleverde boom 50 cent en dat is dus dit jaar niet anders.

Periode is al heel zwaar voor kinderen

Wethouder Annelies de Jonge van Zutphen: "We hebben ervoor gekozen het dit jaar ook op die manier te doen, omdat deze periode voor kinderen al heel zwaar is. Nu zijn ook nog de scholen dicht en hebben ze weinig plezier buiten. Dus we hebben besloten de activiteiten die wel door kunnen gaan ook door te laten gaan."

Er worden wel maatregelen getroffen. Zo moeten kinderen boven de 13 jaar een mondkapje dragen en zijn er bij de buitendienst maximaal twee volwassenen aanwezig om de kerstbomen in te nemen en de kinderen uit te betalen.

Kinderen vanaf 13 jaar moeten met een mondkapje hun kerstbomen inleveren. Foto: Omroep Gelderland

De wethouder heeft er wel over nagedacht om er een streep door te zetten. "Het gaat met name over kinderen onder de twaalf jaar. Daar zijn de coronaregels anders voor dan voor volwassenen. In combinatie met de maatregelen denk ik dat dit helemaal goed komt."

'Het is wat het is'

In veel andere gemeenten komen de kinderen dit jaar niet langs om kerstbomen op te halen en daarmee wat geld te verdienen. In Bronckhorst bijvoorbeeld, moeten mensen zelf hun kerstboom wegbrengen.

"Tja ik kom dit jaar mijn kerstboom zelf maar brengen", zegt een inwoner uit Hengelo. "Normaal wacht ik altijd op de kinderen, maar door de pandemie is het nu anders. Het is wat het is, maar het is fijn dat de gemeente wel speciale punten heeft ingericht waar we de bomen naar toe kunnen brengen."

'Mijn kinderen vinden het ook niet leuk'

"De horeca, de winkels en de scholen zitten zelfs dicht, dus moeten we het inzamelen van kerstbomen dit jaar anders doen", zegt wethouder Paul Hofman van de gemeente Bronckhorst. "We moeten zorgen dat er zo min mogelijk contactmomenten zijn tussen mensen."

De gemeente deed vorige week nog een extra oproep via Facebook, omdat inwoners uit zijn gemeente het zielig vonden voor de kinderen en zelf iets wilden organiseren. "Mijn kinderen vinden het ook niet leuk", zegt Hofman. "Ze hadden zich er op verheugd, maar het is even niet anders." Bronckhorst hoopt volgend jaar wel weer dat kinderen de straat op mogen om kerstbomen op te halen voor een zakcentje.