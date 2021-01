Bruls geen voorstander van avondklok: 'Eerst weten of het een goede maatregel is'

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen blijft zich vooralsnog verzetten tegen het idee dat leeft in regeringskringen om een avondklok in te stellen. Hij liet dit donderdagmiddag weten bij een bijeenkomst van de Driehoek, het overleg tussen de veiligheidsregio, de top van de politie en het OM in Oost-Nederland. Bruls: "Helpt deze maatregel? Ik zie op dit moment nog geen rechtvaardiging voor zo'n enorme ingreep in de samenleving. Ik wil het besluit kunnen uitleggen."

Bruls, die overigens zegt niet 'principieel' tegen een avondklok te zijn, is naast burgemeester ook voorzitter van het Veiligheidsberaad, waar de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in zitten. Hij nam in dat verband deel aan een perspresentatie op het Nijmeegse stadhuis, samen met politiechef Oscar Dros van de regio Oost-Nederland en Marthyne Kunst, hoofdofficier van het OM Oost-Nederland.

Bruls: "Iedere maatregel om corona in toom te houden moet te rechtvaardigen zijn. En ook moet hij uit te leggen zijn aan de samenleving. Ik zie nu dat er veel te doen is omtrent de nieuwe mutatie van het coronavirus in Engeland en Ierland. Dat roept mogelijk om nieuwere en strengere maatregelen, zo stellen de experts. Ik begrijp die noodzaak. Maar ik wil wel echt weten of een avondklok dan de goede maatregel is."

'Mensen in quarantaine laten toch de hond uit'

Mocht de regering besluiten tot een avondklok, dan zullen de veiligheidsregio's de maatregel uitvoeren, zegt Bruls. Al gaat hij er dan wel van uit dat er tegen die tijd een hele sterke rechtvaardiging voor is.

Bruls wijst op een trend in de samenleving om bepaalde maatregelen niet langer perfect op te volgen. "Ik zie mensen die in quarantaine zitten toch naar buiten gaan om een ommetje te maken, om de hond uit te laten, om even een snack te halen. Het gaat heel lastig worden met zo'n avondklok om de discipline ook op dat gebied hoog te houden."

'Honderd procent naleving een utopie'

Dat beaamt ook Oscar Dros van de politie Oost-Nederland: "We hebben te maken met een bijzonder jaar waarin de misdaad op straat is toegenomen. Dat heeft geleid tot een behoorlijk aantal meldingen. We zien meer overlast, mensen hebben kortere lontjes, kunnen minder van elkaar tolereren."

Het invoeren van een avondklok zal qua handhaving geen eenvoudige klus zijn, zegt Drost. "Als de politiek daartoe besluit gaan we die maatregel uitvoeren, maar je moet wel realistisch blijven. Het gaat ons echt niet lukken om die avondklok honderd procent te handhaven, met al onze agenten en boa's. Uiteindelijk heb je ook de burger zelf die dit gewoon moet naleven."

