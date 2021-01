Carnaval gaat niet door, maar er is een alternatief bedacht

De boodschap dat carnaval niet doorgaat dit jaar, kwam in het carnavalsbolwerk Groenlo, hard aan. Om toch in verbinding te blijven met de Groenlose bevolking, bedacht carnavalsvereniging 'De Knunnekes' een ludiek alternatief: De SnoeteRoete.

In het centrum van het kleine stadje is een bijzondere etalage te bewonderen. Achter het raam staan allerlei attributen en foto's die met carnaval te maken hebben. Sinds de start van het carnavalsseizoen op de 11e van de 11e, is het raam in canavalssferen.

Inmiddels zijn ze aan het derde en laatste thema toe. Die gaat over de geliefde 'drie dolle dagen', zoals het carnavalsweekend in Groenlo wordt genoemd. De eerder thema's gingen over het schlagerfestival en de pronkzitting.

Naast foto's zijn er attributen te zien en kun je door een QR-code te scannen ook nog lachen om de 'bak van de week'. Aan de jeugd is ook gedacht. Ze kunnen het aantal rode neuzen tellen, en zo meedoen aan een prijsvraag.

'We wilden vooral kijken naar wat nog wél kan'

"We wilden vooral kijken naar wat nog wel kan", vertelt vorst Miquel Porskamp. Het is zijn zevende jaar als vorst en zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt. Hij mag in totaal 11 jaar regeren als vorst, maar hoopt dat dit jaar niet meetelt. De carnavalsetalage is nog tot en met Aswoensdag 2021, 17 februari, te bewonderen op het adres Beltrumsestraat 56.

Omroep Gelderland besteedt in het carnavalsweekend van 13 februari ook aandacht aan carnaval. Daarin is onder andere de SnoeteRoete te zien.