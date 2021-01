Wonen in een bijzonder postkantoor? Het kan in Apeldoorn

Het oude postkantoor in het Apeldoornse centrum. Foto: via Steenvlinder

Het voormalige postkantoor aan de Deventerstraat in Apeldoorn krijgt een tweede leven. De gemeente heeft het verkocht aan projectontwikkelaar Steenvlinder, die er zogenoemde kluswoningen van maakt. De bedoeling is: voor ieder wat wils, juist voor starters op de markt.

Van begin 1900 tot in 1991 werd het gebouw, midden in het Apeldoornse centrum, gebruikt als postkantoor. Vorig najaar zette de gemeente het te koop. De bovendiepingen dienden tot die tijd als werkruimte voor ambtenaren, maar met de voltooide vernieuwing van het stadhuis is dit niet langer nodig. Op de benedenverdieping van het gebouw zit overigens al tijden een ijssalon.

'Ongeveer 160.000 euro'

In totaal wordt 1300 vierkante meter omgevormd tot koopwoningen voor starters en het middensegment. Naar verwachting komen er zeventien woningen, ze krijgen aansluitingen voor gas, water en licht, de rest is aan de nieuwe eigenaren. Vandaar de naam 'kluswoning'. De goedkoopste zullen ongeveer 160.000 euro kosten, weet mede-oprichter van Steenvlinder Marnix Norbert.

Apart weetje: in 1971 was het oude postkantoor in Apeldoorn toneel van een succesvolle bankroof. Er werd bijna 1 miljoen euro buitgemaakt. De daders liepen uiteindelijk vanwege hun buitenissige uitgaven tegen de lamp.

Jarenlang wethouder Volkshuisvesting

Norder: “We zijn heel blij dat we dit (het oude postkantoor, red.) hebben mogen kopen van de gemeente. We gaan hier woningen realiseren, niet alleen voor een elite, maar voor mensen uit alle categorieën van de samenleving." Dat mensen uit verschillende inkomensgroepen samenleven, is een 'principiële rode draad' in de projecten van de ontwikkelaar, aldus Norder. Hij was zelf jarenlang wethouder volkshuisvesting in Den Haag.