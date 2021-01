Wegen in Nijmegen zijn het drukst, Apeldoorn stroomt vol in het weekend

Er werd in 2020 vaak gewerkt aan de Waalbrug in Nijmegen. Foto: ANP

De wegen rondom Nijmegen waren in 2020 de drukste van onze provincie. Wie daar op pad was, had gemiddeld 21 procent extra reistijd nodig, blijkt uit het jaaroverzicht van TomTom. Dat betekent dat mensen voor een rit die normaal gesproken een uur zou duren, gemiddeld bijna dertien minuten langer onderweg waren.

Landelijk staat Nijmegen op de derde plek, alleen in Haarlem (25 procent extra reistijd) en Den Haag (24 procent) was het vorig jaar drukker. In de top tien is ook een plek ingeruimd voor Apeldoorn (zesde met 20 procent extra reistijd) en Arnhem (achtste met 19 procent).

Weekenddrukte in Apeldoorn

De vertraging lag in Nijmegen 6 procent lager dan in 2019, in Arnhem ging het om 7 procent. Opvallend is dat in Apeldoorn de vertraging gelijk bleef, terwijl die in bijna alle andere steden daalde. Dat komt volgens TomTom vooral door de drukte in het weekend. In de weekeindes in april 2020 waren mensen 74 procent langer onderweg dan in de aprilweekeindes een jaar eerder. In diezelfde maand was het doordeweeks juist 23 procent rustiger dan in april 2019.

Ook in Arnhem en plaatsen als Breda, Den Bosch, Utrecht en Amersfoort was vorig jaar zo'n verschuiving te zien. "Dit impliceert dat mensen doordeweeks veelal thuiswerkten en leefden en in het weekend de weg op gingen voor activiteiten buitenshuis", concludeert de navigatiemaker.

Spits verdwenen

Door de uitbraak van het coronavirus zijn de ochtendspits en de avondspits bijna helemaal verdwenen van de wegen. Wie vorig jaar in de spits moest rijden, was 32 procent eerder thuis dan in 2019.

TomTom baseert de lijst op informatie uit honderden miljoenen navigatiekastjes, ingebouwde systemen en smartphones. De onderzoekers kijken daarbij niet alleen naar de snelwegen, maar ook naar de wegen in en rondom de steden.

