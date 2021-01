Inzamelingsactie voor beboete activisten die beeld uit Afrika Museum meenamen

Er is een inzamelingsactie gestart voor de vijf activisten die in september vorig jaar een Congolees grafbeeldje meenamen uit het Afrika Museum in Berg en Dal. Op de site GoFundMe is wordt geld ingezameld om de groep te helpen de boetes en proceskosten te betalen.

De activisten kregen dinsdag in de rechtbank ieder een boete van 250 euro opgelegd, voorwaardelijke gevangenisstraffen van een en twee maanden en een locatieverbod voor musea met Afrikaanse kunst. Op GoFundMe zegt initiatiefnemer Graad Yeah dat hij of zij met de inzamelingsactie de groep tegemoet wil komen in de kosten. Met vijf boetes komt het beoogde bedrag al op 1250 euro uit, en daarbij telt de initiatiefnemer nog 250 euro erbij op voor reis- en advocaatkosten.

Voorman Mwazulu Diyabanza wordt gequote met zijn uitleg achter het meenemen van het grafbeeldje uit Berg en Dal. "Het is met geweld van ons gestolen en nu willen we het mee naar huis nemen", geeft Diyabanza aan. "Het is niet aan de musea en overheden van Europa om te beslissen wanneer en hoe iets wordt teruggegeven. Dat is aan ons."

Ook actief in Frankrijk

Behalve in Gelderland sloegen de activisten ook in Marseille en Parijs toe in hun pogingen ongezien weg te lopen met Congolese kunstwerken in handen. De groep, die zichzelf Unité Dignité Courage noemt (Eenheid, Waardigheid en Moed), ziet zich als de rechtmatige erfgenamen van de kunstwerken. Ze zeggen dat de kunst met geweld van hen gestolen is en in Afrika hoort te zijn. Ze filmen hun acties en plaatsen de video's ervan op Facebook.

Woensdagochtend stond de teller op 40 van de in totaal 1500 euro die ingezameld moet worden.

