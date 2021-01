Voorlopig toch geen proef met supporters Goffertstadion

De proef met 1500 supporters in het Goffertstadion gaat voorlopig niet door. Door de verlenging van de huidige coronamaatregelen wordt het experiment uitgesteld. Een nieuwe datum is niet genoemd.

Het was de bedoeling dat het Nijmeegse stadion op 29 januari 1500 supporters zou verwelkomen in het kader van Fieldlab, een experiment van de sport- en evenementenbranche. Daarmee zou worden onderzocht in hoeverre het toelaten van publiek op een verantwoorde manier binnenkort weer mogelijk zou zijn. Almere City is de andere club die mee zou doen aan de proef.

Nu is dat dus uitgesteld. Riemer Rijpkema van Fieldlab is teleurgesteld: “We hebben nog steeds de overtuiging dat onze praktijkonderzoeken in een veilige omgeving plaatsvinden, zelfs met de Britse variant die nu is opgedoken. Maar we hebben er begrip voor dat men de impact van die variant nader wil onderzoeken. We weten dat van dit uitstel geen afstel komt. De onderzoeken van Fieldlab zijn en blijven nodig voor het perspectief van de gehele evenementenbranche.”

