'Bij onze zoons is de pijp wel leeg', langere lockdown hakt er behoorlijk in

Vader Hans, moeder Merel en hun drie kinderen zetten tijdens de eerste lockdown in maart vorig jaar de schouders er al eens onder. Kort voor de kerstvakantie, vorige maand, kwam de nieuwe lockdown er en werd thuisonderwijs weer een begrip in het gezin. En dat duurt nog even voort, weten ze nu. "We voelden het natuurlijk al een beetje aankomen", zegt Merel. "Maar het is nog wel een hele tijd, tot 9 februari. Er is hier veel gaande onder één dak, iedereen moet z'n ding doen. Dat kan best hectisch zijn."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Haar twee zoons (16 en 13 jaar) zitten in het voortgezet onderwijs en raken zo langzamerhand 'leeggezogen' door de situatie, zegt ze. "Het lesgeven gaat net zoals dat in de klas zou gebeuren en ik snap ook dat je een compleet onderwijssysteem niet in één keer verandert. Maar die manier van lesgeven zuigt ze best wel leeg wanneer ze van 9.00 tot 15.00 uur voor een scherm zitten en de informatie daar uit moeten halen. Dat is niet opbeurend. Fysiek les krijgen geeft meer energie."

Vreugde bij jongste dochter

Dat de basisschool mogelijk eerder opengaat, doet Merel deugd. De premier en minister benadrukten dat eerst nog moet blijken hoe besmettelijk de Britse mutant van het coronavirus is: pas wanneer dat duidelijk is, kunnen de basisscholen en kinderopvangcentra weer open. "Het is natuurlijk allemaal nog onzeker, maar toen het werd aangekondigd zag ik bij Lola wel de vreugde", zegt Merel. "Ik voelde dat ze er blij van werd."

In de klas is het gezelliger en leuker

Lola van 9 jaar beaamt dat volmondig. "Ik wel blij dat ik weer naar school mag", zegt ze, vooruitlopend op later deze maand. "Ik weet alleen nog niet helemaal of we nou met een halve klas of een hele klas mogen. Ik hoop met de hele klas."

"Ik vind het fijner om met de hele klas op school te zitten dan alleen thuis, achter een scherm. In de klas is het gezelliger en leuker. Soms vallen er op het scherm mensen uit, of drukken kinderen op allerlei knopjes en heb je de helft van de les gemist. Dat is wel eens moeilijk."

'De pijp is wel leeg'

Wel vindt ze het jammer voor haar broers dat ze nog niet terug kunnen naar school. En ook vader Mans had dat graag anders gezien. "Bij de jongens is de pijp wel leeg, hoor. Zij kennen dit en ze willen dit niet. En ik kan geen alternatief bieden, dat is best wel frustrerend. Voor mijn dochter vind ik het fijn, ik hoop dat ze terug mag. Ik vind het wel een beetje vage belofte. Ze gaan het proberen, laten we het hopen."

Thuis werken en thuis lesgeven was de laatste tijd best weer een complexe uitdaging, geeft moeder Merel toe. In sommige gevallen moest er gezocht worden naar oplossingen om het voor iedereen werkbaar te maken en te houden. "Een column schrijven terwijl Lola hulp nodig heeft bij rekenen en de oudste advies wil over een boek dat hij moet lezen - terwijl ik een deadline heb -, dan ontploft er weleens iets."

