Danilho Doekhi maakt zijn eerste doelpunt ooit en het is gelijk de winnende voor Vitesse

En het was voor hem helemaal bijzonder, want het was zijn eerste treffer in het betaald voetbal. "Ik heb er een tijdje op moeten wachten. Ik hikte er al een beetje tegenaan. Die andere jongens maakten al grapjes van: wanneer ga je nou eens een keer scoren? Dus iedereen is heel blij voor mij. De bal kwam van de zijkant en ik stond vrij. Hij gaf hem heel hard en ik had niet echt tijd om te reageren. Ik kon er gelukkig mijn been nog tegenaan zetten, dus hij viel binnen. En we hielden ook de nul, dus een mooie avond."

De verdediger speelde defensief ook foutloos. "Ja, ik speelde vandaag een aardige wedstrijd. Het is nu mijn derde seizoen bij Vitesse en het is wel mijn beste seizoen tot nu toe. Dat komt door een beetje ervaring, het team draait ook lekker en de trainer heeft vertrouwen in mij."

Danilho Doekhi in actie tegen FC Utrecht. Foto: Omroep Gelderland

Tevreden trainer

Trainer Thomas Letsch was tevreden over wat zijn ploeg liet zien. 'De eerste helft was qua voetbal top en de tweede helft top qua mentaliteit en spirit. Het was verdiend dat we wonnen, gezien het aantal kansen. En we hebben ook niet veel weggegeven. Voor rust speelden we fantastisch en pas na 55 minuten veranderde het wel. En in de slotfase ging het er vooral om dat we zouden winnen."

Drukke maand

Vitesse moet deze maand nog vijf keer spelen. "Ja, het kan een geweldige maand worden of een hele vervelende. Maar we zijn alvast goed begonnen met twee overwinningen. En zaterdag gaan we naar Emmen. Dat lijkt makkelijk op papier, maar in deze competitie is niks gemakkelijk. Ja, als je zelf wint, kunnen we ook fijn naar de andere ploegen kijken."

Want Vitesse staat er heel goed voor, weet ook Doekhi. "Ja, in punten staan we gelijk met Ajax. Zij moeten nog wel spelen. Maar dit is een stuk lekkerder kijken naar de andere wedstrijden, als je zelf hebt gewonnen."

