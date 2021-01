Loet zit in de ongediertebestrijding

Loet Westra was 48 jaar toen hij besloot het over een andere boeg te gooien. Hij vertrok uit loondienst en begon zijn eigen ongediertebestrijdingsbedrijf.

Vijftien jaar later heeft hij er geen spijt van. Sterker nog: "Ik had het veel eerder moeten doen", zegt hij aan zijn bar in de keuken in Lochem.

Ratten, muizen en ook steenmarters, Loet komt van alles tegen in zijn werk. "Het is heel afwisselend en je bent lekker praktisch bezig."

'Ze vinden visolie lekker'

We spreken hem naar aanleiding van stroomstoring in de Achterhoek, die is ontstaan omdat een steenmarter in een elektriciteitshuisje een kabel doorknaagde. "Ze zeggen dat er visolie in die kabels verwerkt wordt en dat die beestjes dat lekker vinden."

Luister naar het gesprek met Loet.

