Kabinet heeft grote zorgen over Britse coronavariant: 'En dat is nog zwak uitgedrukt'

Medio december kondigde de premier aan dat alle niet-essentiële winkels zouden sluiten. Daarnaast bleven alle horecagelegenheden op slot en moesten musea, dierentuinen, theaters, pretparken en sportscholen de deuren dichtgooien. Bovendien gingen de scholen en kinderopvanglocaties door het hele land dicht en werd het aantal bezoekers op een huisadres per dag ingeperkt.

Grote economische gevolgen

De sociaal-economische gevolgen van de verschillende lockdowns zijn gigantisch en hartverscheurend, erkende Rutte. Ondernemers in allerlei sectoren spreken hun laatste spaarcenten aan en weten op dit moment niet meer hoe ze verder moeten. "We kunnen niet bij alle ondernemers de pijn wegnemen, maar het belangrijkste is dat we zo veel mogelijk bedrijven en banen door deze crisis heen trekken", sprak de premier.

Hij benadrukte dat ondernemers op steun kunnen blijven rekenen, omdat dat in de ogen van het kabinet een kwestie van fatsoen en solidariteit is.

Veel van de ferme maatregelen die eerder werden afgekondigd worden nu dus verlengd. De scholen en kinderopvanglocaties zijn de uitzonderingen op de regel: voor hen wordt de lockdown vermoedelijk eerder opgeheven. Wanneer dat gebeurt, weet Rutte nog niet. "De moeilijkheid is dat we niet weten of de Britse variant van het virus besmettelijker is, en hoe erg. Als we dat weten, kan het primair onderwijs en de kinderopvang vanaf 25 januari weer open. Maar alleen als het echt kan."

Kijk LIVE mee naar de persconferentie. De tekst gaat daaronder verder.

Er was geen andere keuze

"Iedereen zal begrijpen dat er geen andere keuze was", stak Rutte dinsdagavond van wal. Hij zei dat de oprukkende Britse variant van het coronavirus voor zorgwekkende cijfers zorgt en dat Nederland daar de ogen niet voor wil sluiten. De Britse mutant baart het kabinet zorgen. "En dat is nog zwak uitgedrukt", voegde Rutte er veelzeggend aan toe.

Licht aan het einde

Rutte richtte zich dinsdag ook tot die mensen die het langzamerhand niet meer zien zitten in huis. Aan thuiswerkende ouders, jongeren die hun leven in de pauzestand moeten zetten en kinderen die opnieuw een tijd niet naar school kunnen, zei Rutte dat hij hun onmacht, frustratie en moedeloosheid voelt en begrijpt.

"En toch: we moeten doorzetten", wierp de premier daarna meteen tegen. "Om heel veel redenen. We weten, er is met het vaccin licht aan het einde van de tunnel. Maar dat duurt nog wel een paar maanden. En dat vraagt veel van ons allemaal. Als kabinet hebben we daarom opnieuw gekeken naar wat er binnen de mogelijkheden mogelijk is, om de gevolgen van de lockdown zo goed mogelijk op te vangen."

Afstand tussen middelbare scholieren

Op middelbare scholen doet een oude maatregel weer zijn herintrede. Leerlingen moeten daar weer anderhalve meter afstand gaan houden tot elkaar, waar dat kan. Op dit moment is het nog zo dat scholieren anderhalve meter tot docenten moeten houden, maar niet tot elkaar.

De anderhalvemetermaatregel geldt alleen voor examenklassen, kwetsbare leerlingen en leerlingen die praktijkonderwijs volgen. Ze gaan op dit moment naar school, waar leerlingen in het reguliere middelbare onderwijs dat niet doen - en dat blijft zo.

Avondklok lijkt een optie

In de dagen voor de persconferentie zong rond dat het kabinet mogelijk een avondklok in wil stellen in Nederland, naar onder meer Spaans, Duits en Belgisch voorbeeld. "Dat zou betekenen dat je 's nachts tussen bepaalde tijdstippen niet buiten mag zijn. Dat is natuurlijk onwenselijk. Maar in het advies van het Outbreak Management Team (OMT) staat dat we groepsvorming, met name onder jongeren, tegen willen gaan. We moeten dat advies serieus nemen", maande de premier.

Een echte avondklok kondigde hij evenwel nog niet af. Daar moet intern nog over gesproken worden. "Zo'n maatregel moet wel heel goed overwogen worden. Daarom gaan we het OMT vragen wat een avondklok ons effectief kan opleveren", legde Rutte uit.

Houd moed

De premier sloot zijn toespraak af door te zeggen dat mensen méér moeten thuiswerken, het bezoek aan huis moeten beperken en moed moeten blijven houden. "We zien veel initiatieven, vrijwillig en professioneel. Tegen eenzaamheid, voor huiswerkbegeleiding, om honden uit te laten. De voorbeelden zijn eindeloos. Ga daar mee door, want zo halen we samen de eindstreep op de best mogelijke manier."

Zie ook: Ons liveblog over het coronavirus