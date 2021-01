Magneetvisser haalt lichaam vrouw uit rivier: 'Heel heftig'

De uit Zuidlaren afkomstige Dijkman was met de bevriende hobbyisten neergestreken in de Achterhoek, om met hun magneet rivier de Berkel af te speuren. Als één van de vissers ineens een stoffelijk overschot boven water haalt, maakt nieuwsgierigheid plaats voor schrik. “Je moet bellen, je moet bellen”, roept één van de vissers. Iets later arriveert de politie.

Het stoffelijk overschot blijkt van een vrouw uit Lochem, die als vermist stond opgegeven.

"Hier houd je geen rekening mee en het is heel heftig om mee te maken", blikt Dijkman terug bij RTV Noord. Hij is nu anderhalf jaar magneetvisser, maar zo'n ervaring als in Lochem hoopt hij nooit weer mee te maken.

Helpende hand

Toch waren de magneetvissers niet te beroerd om de duikers van de politie - waar mogelijk - te assisteren om het lichaam te kunnen bergen. "Er stond heel veel stroming, dus hebben we ze meegeholpen. Toen dat gelukt was, ben ik ook meteen weggelopen."

De vondst van het lichaam was even schrikken, maar dat weerhoudt Dijkman er niet van om zijn hobby weer op te pakken. "Komend weekend weer, de rest van de week maar even niet. Maar stoppen? Dat gaat absoluut niet gebeuren."