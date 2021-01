Paul ruziet al jaren met Radboudumc na medische misser: ‘Geen sorry, niks’

Dat verhaal begint in 2013. Van Rossum is al oogpatiënt door een glaucoom aan zijn linkeroog. Daar komt een loslatend netvlies van zijn rechteroog bij. Hij wordt geopereerd en de operatie is geslaagd, maar het gaat fout in de nazorg. Het resultaat: permanente schade aan zijn oog.

Controle komt te laat

Van Rossum slikt al jaren medicijnen voor het glaucoom aan zijn linkeroog, een aandoening die meestal veroorzaakt wordt door een verhoogde oogdruk. Hij krijgt na de operatie aan zijn andere oog medicijnen waardoor de oogdruk verder verhoogd wordt.

Pas zeventien dagen na de operatie wordt de oogdruk gecontroleerd. Veel te laat, blijkt later. "Hoe kan je dat doen bij iemand die al zo’n aandoening heeft?", vraagt Van Rossum zich hardop af.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De behandeling wordt acuut stopgezet, maar de fout is onomkeerbaar. De klachtencommissie van het ziekenhuis erkent dat er onzorgvuldig is gehandeld. Pas vijf jaar na de operatie wordt een onafhankelijk expert ingeschakeld en die concludeert hetzelfde als de klachtencommissie. Het voorschrijven van het medicijn was niet onzorgvuldig, maar wel de controlefrequentie.

Wachten op schadevergoeding

Het Radboudumc erkent in 2020 dat de schade is veroorzaakt door een medische fout. Nu moet er een schadevergoeding worden vastgesteld, ook dat kan nog jaren duren. Het Nijmeegse ziekenhuis wil niet specifiek ingaan op deze casus, maar laat in een schriftelijke reactie het volgende weten:

"De afwikkeling van deze zaak zit in een afrondende fase. Op dit moment wordt bepaald wat de omvang van de schade is. Er is geen discussie meer over de aansprakelijkheid en causaliteit. We willen daarom nu niet op de inhoud van de zaak ingaan. We kunnen wel in algemeenheid zeggen dat medische claims vanwege het ingewikkelde karakter langer kunnen duren. Dat is in dit geval ook zo geweest. We begrijpen dat dit vervelend is voor de patiënt."

Van Rossum heeft dus gelijk, maar krijgt er vooralsnog niks voor. "Je vecht als individu tegen een organisatie die juristen in dienst heeft, die medisch specialisten in dienst heeft en die genoeg geld heeft. Het voelt als een ongelijke strijd."

