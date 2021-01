Boze boer verjaagt wandelaars van de openbare weg: 'Ik kwam bijna onder de trekker'

Boer Van Schooten, die sinds 2017 aan het Kerkpad zit, heeft bordjes geplaatst om mensen op afstand te houden. En terwijl het pad eigendom is van de gemeente en openbaar toegankelijk is. Dat zou hem er niet van weerhouden om wandelaars en fietsers te intimideren.

Je ziet: ik tril nu alweer

Pieter Lokfers is een van de buurtbewoners die zegt bedreigd te zijn door de boer. “Hij zou met de trekker bij mij langs komen als hij erachter kwam waar ik woonde”, vertelt hij. Ook zou een groot landbouwvoertuig bijna over zijn voeten zijn gereden.

Theo Koning maakte naar eigen zeggen al vier incidenten met de boer mee. “De laatste was dusdanig ernstig, dat ik dacht: dit laat ik me niet gebeuren.” De boer begon volgens hem op hem te schelden toen hij over het pad liep. “Op hetzelfde moment zette hij de trekker in zijn achteruit. Ik moest aan de kant springen, anders was ik onder de trekker gekomen”, zegt hij.

Hij heeft aangifte gedaan, maar de zaak werd vanwege corona uitgesteld. De boer moet nu in februari voor de rechter verschijnen, volgens de Koning wegens poging tot doodslag. “Een forse beschuldiging, maar je ziet: ik tril nu alweer.”

Bekijk de reportage, met daarin video-opnames van ruzies met de boer. De tekst gaat daaronder verder.

Ook andere buurtbewoners zitten met de situatie in hun maag. Gert Meijboom is zelfs een meldpunt gestart waarop mensen kunnen aangeven als ze zijn bedreigd of lastig gevallen door de boer. Bij het meldpunt zijn bijna 100 klachten van wandelaars en fietsers binnengekomen. Zij sturen onder meer foto's in van de blokkades die de boer opwerpt en er is een kaart met locaties waar de boer zich zou hebben misdragen.

Handhaving?

De buurtbewoners zijn niet te spreken over het gedrag van de boer, maar ook niet over het in hun ogen lankmoedige optreden van het gemeentebestuur. Burgemeester Annemieke Vermeulen wijst erop dat de politie verantwoordelijk is voor de handhaving. Daar komen de aangiftes binnen en "de politie doet daarmee wat ze daarmee moeten doen", stelt zij.

Of en hoe de gemeente zelf nog kan optreden bekijkt zij sinds deze week. "Hoewel we begrip hebben voor de situatie van de boer geeft zijn aanhoudend dreigende gedrag aanleiding verder te kijken dan de strafrechtelijke weg." Het opleggen van een last onder dwangsom voor het blokkeren van de openbare weg is volgens woordvoerder Louwina Kadijk één van de opties.

Presentator Inge de Jager op het Kerkpad. Foto: Omroep Gelderland

De burgemeester benadrukt dat het bewuste stukje van het Kerkpad eigendom is van de gemeente Zutphen. Dat wist de boer al toen hij daar in 2017 kwam, stelt de burgemeester. “Daar ga ik helemaal vanuit. Het was al sinds mensenheugenis zo.”

Omleiding

Vermeulen denkt dat er een structurele oplossing is gevonden met een omleiding: een pad dat om het huis van de boer heen loopt. “Zodat je nog steeds in de sfeer zit van wat je zoekt als wandelaar en meneer Van Schooten met zijn enorme tractoren gewoon over het pad kan rijden.”

De boer gaat het pad zelf betalen en aanleggen, stelt Vermeulen, al is die overeenkomst nog niet met handtekeningen bekrachtigd. Niet alle buurtbewoners zijn blij met de oplossing. “Iemand die hier zijn eigen gang kan gaan, eigenlijk alles en iedereen beschimpt, bespuwt en bedreigt, kan blijkbaar doorgaan met wat hij doet”, zegt Lokfers. “Dat vind ik echt niet kunnen.”

Omroep Gelderland heeft ook om een reactie gevraagd van de familie Van Schooten, maar die laat via hun advocaat weten niet te willen reageren.

