Grote zorgen om jongeren met psychische problemen: 'Ze zien geen perspectief'

Hulpverleningsinstanties maken zich grote zorgen nu steeds meer jongeren in de problemen lijken te komen door alle coronamaatregelen. Bij GGZ Centrum Wageningen zien ze over de afgelopen weken een verdubbeling van het aantal jongeren dat aanklopt voor psychische hulp.

Ook recent onderzoek van hoogleraar Hans Schildman van de Nijmeegse Radboud Universiteit laat zien dat het aantal studenten dat kampt met bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid toeneemt.

Zo heeft bijna 60 procent moeite met het vinden van een goed dagritme en 70 procent vindt het nu lastiger om gemotiveerd te blijven. Maar voornamelijk missen ze het contact met andere studenten (83 procent).

Suïcidale klachten

Psycholoog Annemarie van Harn van GGZ Centrum Wageningen vindt het heftig, zeker nu er een verlenging van de lockdown is aangekondigd. "Het zijn echt jongeren met suïcidale klachten die bij ons aankloppen. Ik ben echt bang dat mensen straks de handdoek in de ring gaan gooien."

We worden overspoeld. Ik voel me af en toe echt machteloos.

Ze noemt een voorbeeld: "Ik had hier van de week een 22-jarige studente die zei: 'Het lukt me niet om mensen nog een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik krijg het gewoon niet over m'n lippen'. Zo somber zien ze het dus in. Ze zien geen perspectief."

Van Harn wil graag met de universiteit praten over mogelijke maatregelen. "We worden overspoeld. Ik voel me af en toe echt machteloos en ik denk dat de studentenpsycholoog dat ook moet hebben. We moeten echt iets gaan regelen."

Face to face

Hoe dat eruit moet zien, weet Van Harn ook nog niet. "Misschien toch een soort praatgroepen? Wij hebben nu zoveel mogelijk wel face-to-facecontact. Deze problematiek is zo groot, dat kun je niet online doen."

Wil je met iemand praten over zelfdoding? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of via 113.nl.