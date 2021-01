'Noodopvang' kinderen raakt overbelast, gemeente Berg en Dal grijpt in

"De noodopvang is echt voor nood, het is geen vervanging van onderwijs", zegt wethouder Annelies Visser. "Het is bedoeld voor ouders met cruciale beroepen, die op het moment dat ze moeten werken hun kind naar de opvang kunnen brengen." Ze heeft het idee dat dat ouders nu soms te vaak of onterecht gebruikmaken van de noodopvang.

Verdubbeling

Het aantal kinderen in de noodopvang is ten opzichte van de eerste coronagolf meer dan verdubbeld en soms verdrievoudigd, constateerde de gemeente. En die ontwikkeling vindt ze zorgelijk. Want als er veel mensen naar de noodopvang komen, is de kans op besmetting groter en dat is nu juist niet de bedoeling.

Om het aantal kinderen in de noodopvang te beperken en opvangorganisaties te ontlasten, gaat personeel van de gemeente nu de toetsing doen. Wie mag er wel naar de noodopvang en wie niet? Zeven medewerkers zijn hiervoor vrijgemaakt. Woensdagochtend zijn ze van start gegaan."

Noodopvanglocaties beoordeelden tot nu toe zelf wie of een kind recht heeft op noodopvang of niet. Maar dat kost veel tijd. De regel is: kinderen waarvan één of beide ouders een cruciaal beroep hebben, mogen naar school of het kinderdagverblijf komen. De rest moet thuisblijven. Ouders moeten een aanvraag indienen, scholen of kinderopvangcentra moeten die beoordelen en soms is er een gesprek nodig.

Scholen en opvangcentra blij

Dat de gemeente die toetsing nu overneemt, daar zijn de opvanglocaties in de gemeente Berg en Dal blij mee. "Wij kunnen ons weer richten op het geven van afstandsonderwijs en de opvang van kinderen in plaats van al die administratie die er bij komt kijken", zegt Odette van Hees, directeur van kindercentrum Domino, een organisatie die ook veel noodopvang voor scholen regelt.

"Dit is een geweldig initiatief, fijn dat de gemeente regie wil nemen want we merken dat het enorm druk is in de opvang", zegt Lisette van Vught van opvangorganisatie Humankind. Mogelijk kan de gemeente als onafhankelijke partij de toetsing ook kritischer doen dan de opvangorganisaties zelf, denkt Van Hees. "Wij hebben met de meeste mensen toch een persoonlijke relatie, het zijn je klanten."

De eerste

De gemeente Berg en Dal is voor zover bekend de eerste gemeente die de toetsing nu van de noodopvanglocaties overneemt. Overigens vallen gezinnen met kwetsbare kinderen die opvang nodig hebben niet onder deze toetsing. Zij hebben sowieso recht op opvang.

