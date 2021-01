Nijmeegse woonwagenbewoners vechten voor groter kamp: 'We willen met de familie bij elkaar blijven'

Henk van Haren komt regelmatig langs op het woonwagenkamp aan de Teersdijk in Nijmegen. Hij is er opgegroeid en al zijn familie woont er, maar 'helaas' woont hij zelf al dertien jaar in een gewoon rijtjeshuis in de wijk Tolhuis.

Kortste lootje

Van Haren: “Ik heb al meerdere kansen gehad om hier te komen wonen. We moesten een loting trekken met een nichtje van mij. En die pakte het kortste lootje, dus die had gewonnen.”

Er zijn er zelfs die al meer dan 25 jaar wachten op een plek voor een woonwagen. Maar er zijn maar tachtig plekken op kamp Teersdijk.

Discriminatie

Eind 2019 concludeerde het College voor de Rechten van de Mens dat Nijmegen discrimineert. Want de gemeente kon niet aantonen dat woonwagenbewoners evenveel kans hebben op het vinden van woonruimte als mensen die wachten op een regulier woonhuis. Daarom wil het stadsbestuur nu 25 extra plekken maken voor woonwagens.

“Dat is gewoon een zoethoudertje”, aldus Peter Vos van de Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen. Volgens hem moet het huidige aantal van tachtig standplaatsen minstens verdubbeld worden. En hij wil dat die plekken er allemaal bij komen op Teersdijk, terwijl de gemeente ze wil verdelen over Nijmegen. “Wij willen gewoon graag bij elkaar blijven met de familie. Dat is onze cultuur.”

"Plaats zat voor uitbreiding"

Volgens de woonwagenbewoners is er rondom het kamp plek zat. Zo wijst Peter naar een stuk grond achter het kamp. “Daar bij die witte palen die je daar ziet ligt een hele wei, daar kunnen standplaatsen komen. “ En zo zijn er volgens Vos nog meer aangrenzende stukken grond voor uitbreiding.

De gemeente laat via een woordvoerder weten dat er nu eenmaal een groot tekort is aan woningen in Nijmegen. “Dat kunnen we niet zomaar oplossen. Daarom vinden we het niet reëel om nu het aantal standplaatsen per direct te verdubbelen met circa 90. Dat is niet in verhouding met wat we op korte termijn voor andere doelgroepen doen.” En die extra plekken moeten volgens de gemeente wel verspreid worden over heel Nijmegen in verband met de leefbaarheid en de veiligheid.

Stigma van criminaliteit

Volgens de woonwagenbewoners worden zij onterecht afgerekend op criminele activiteiten op andere woonwagenkampen zoals in Brabant. Vos: “Landelijk zijn heel veel verschillende clubs ermee bezig om meer standplaatsen te krijgen. Alleen heel vaak krijg je de deksel op je neus door die criminaliteit en daar willen we nou eindelijk eens een keer vanaf.”

Woensdagavond praat de Nijmeegse gemeenteraad over de kwestie.

