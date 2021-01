Montferlandse stichtingen zoeken onderdak

“Een filmzaal heeft best wat vereisten, die heb je niet overal”, aldus Mariëlle Horsting, voorzitter van het Filmhuis. “Er worden natuurlijk wel ruimtes aangeboden of mensen tippen ons, maar de vereisten maken het lastig om een goede ruimte te vinden”. Het Filmhuis moet dit jaar uit zorgcomplex Meulenvelden om plaats te maken voor de bibliotheek. Met onder meer een petitie, die ruim 2.600 keer is ondertekend, probeerde de stichting de gemeente te overtuigen hen te helpen. Toch voelt het volgens Horsting vooral alsof ze van het kastje naar de muur worden gestuurd: “Er werd in het verleden wel gezegd dat het filmhuis een belangrijke pijler is die niet verloren mag gaan. Dat zijn woorden, maar daar volgen geen daden op.”



Wethouder Jan van Halteren betreurt de situatie, maar volgens hem is het geen taak van de gemeente om onderdak te regelen voor culturele instanties als het Filmhuis en Mechteld ten Ham. Om hen de helpende hand te bieden, werd een motie aangenomen om extra budget vrij te maken. “Dat is overgeheveld uit het oude carnavalspotje, daar zit 96.000 euro in”, vertelt Van Halteren. “Een stichting of vereniging die met huisvestingsproblemen zit, kan maximaal twintigduizend euro uit die pot krijgen. Dat betekent ook dat ze zelf minimaal vijfduizend euro cofinanciering mee moeten brengen.”



‘Druppel op een gloeiende plaat’

Daarnaast moeten de stichtingen een pand voor ogen hebben waar zij minimaal tien jaar kunnen zitten. Volgens Horsting is het een mooi gebaar, maar komen zij niet verder met deze regeling. “Twintigduizend euro is voor ons natuurlijk nooit genoeg om een nieuw onderkomen te vinden”, zegt Horsting stellig. “Het is eigenlijk een beetje een druppel op een gloeiende plaat.”



Albertusgebouw

Horsting hoopt spoedig onderdak te vinden en zoekt daarbij naar andere geldbronnen. De voorzitter vestigt haar hoop op meerdere locaties, waaronder de danszaal bij het Liemers College en de kapel in het Albertusgebouw. “Dat zou een hele mooie ruimte zijn, maar we hebben nog steeds geen duidelijk antwoord op die vraag.”



Noodopvang

Voor Mechteld ten Ham dringt de tijd. Zij moeten eind deze maand uit de verschillende panden die zij gebruiken als noodopvang. Volgens voorzitter Margret Houdijk komen zij ook niet verder met de financiële gemeentesteun. Zij hopen nu te verlengen bij de noodvang, zodat zij verder kunnen zoeken naar onderdak.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: