Nieuwe beelden van overval op Albert Heijn

De overval was drie dagen voor de jaarwisseling, op maandag 28 december en gebeurde rond 19.00 uur.

De overvaller pakte eerst een karretje en liep daarmee door de poortjes. Met die lege winkelwagen liep hij meteen door naar de kassa’s.

De caissière kreeg een groot mes te zien waarmee de man haar bedreigde. Omdat hij vond dat hij te weinig geld kreeg uit de kassalade, deed hij zelf ook nog even een greep. Daarna vluchtte hij de winkel uit.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Agenten vonden later kledingstukken, maar niet bij het Lingepark zoals gemeld maar bij de Heemtuin.

Iets gezien?

De politie hoopt dat kijkers zich herinneren die avond iemand te hebben gezien of dat de gevonden kleding aan iemand te koppelen is.

Het is volgens de politie in Geldermalsen goed mogelijk dat de verdachte via de Heemtuin naar de Koppelsedijk is gegaan om vervolgens de wijk in te gaan.

Ook wie het niet zeker weet maar slechts een vermoeden heeft wie de overval heeft gepleegd, wordt verzocht de politie te bellen: 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem is ook te bellen: 0800-7000. Zaaknummer: 2020613620. Er is ook een tipformulier van de politie.

Voor de volledigheid het signalement van de overvaller:

een blanke man van ongeveer 20 jaar oud;

hij is ongeveer 1 meter 85 lang;

hij droeg die dag een zwarte jas met capuchon, een mondkapje, een blauwe spijkerbroek en bruine schoenen met een witte zool.

Hij is vermoedelijk in de richting van park de Heemtuin in Geldermalsen gevlucht.