Fikse investering in veilige wegen, meerdere plekken worden aangepakt

De gemeente Apeldoorn krijgt ruim 615.000 euro van het Rijk om wegen in de stad en de dorpen veiliger te maken. Dat schrijft het college naar aanleiding van vragen vanuit de gemeenteraad. In totaal wordt er dik een miljoen euro uitgetrokken.

Het bedrag is bestemd voor verkeersveiligheidsmaatregelen aan Kanaal Zuid (Loenen), Imbosweg, Schrijnwerkershorst/Houtsnijdershorst, Waltersingel, Ugchelsegrensweg en Soerenseweg. Met uitzondering van Kanaal Zuid gaat het om wegen die in 2021 voor onderhoud op de rol staan. Denk dan bijvoorbeeld aan drempels/plateaus en in sommige gevallen ook een versmalling van de rijbaan. Den Haag draagt vijftig procent van de kosten hiervoor bij.

Plan voor verkeersveiligheid

Bij de afweging van wat er prioriteit heeft, zegt de gemeente te kijken naar kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers. Jaarlijks komen ongeveer 500 verkeersklachten bij de gemeente binnen.

Dit jaar stelt Apeldoorn een veiligheidsplan op om verkeersrisico's tegen te gaan. In dat plan worden maatregelen besproken en wat het moet kosten om dit te realiseren. De gemeente geeft daar als disclaimer bij: "Het is zo dat de oorzaak van veel ongelukken te relateren is aan het gedrag van weggebruikers. Ook een goede weginrichting kan nooit volledig voorkomen dat er ongelukken plaatsvinden."

60-wegen problematisch

Een aantal wegen in Apeldoorn is lastig te handhaven op verkeersveiligheid, geeft het college toe. "Apeldoorn is in dit opzicht niet anders dan andere gemeenten. Wat het wel anders maakt, is het grote buitengebied." Dat betekent dat, hoewel de gemeente budget krijgt om wegen veiliger te maken, dit proces langer duurt. Vooral 60-kilometerwegen zijn een zorgenkind.

