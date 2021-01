't Kuipje is voorbeeld voor Oude IJsselstreek

"Een aantal anderen en ik willen graag in Breedenbroek wonen", aldus Niek te Grotenhuis, een van de initiatiefnemers. "Maar er is eigenlijk gewoon geen plek. Het trapveldje is wel een mooie plek om woningen te bouwen." Wethouder Ben Hiddinga vindt het belangrijk dat inwoners in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen: "Dat is goed voor de leefbaarheid van het dorp. Daarom doen we heel graag mee aan het initiatief van het dorp zelf." Een gesprek met de Dorpsraad was een jaar geleden het startsein voor realisatie van de plannen. Na een inventarisatie zijn enthousiaste inwoners gevonden die met de gemeente samen het project binnen zogenaamd collectief particulier opdrachtgeverschap vorm gaven.



Projectleider Harm Leijssen van Oude IJsselstreek legt uit dat daarmee bedoeld wordt dat niet een ontwikkelaar aan de slag gaat, maar de initiatiefnemers zelf: "Dat vinden wij heel boeiend en daar willen we ze graag mee helpen. En dat hebben we de afgelopen maanden ook al heel intensief gedaan." Niek is ondertussen voorzichtig aan het denken hoe zijn toekomstige woning er uit moet gaan zien: "We zijn voorzichtig aan het schetsen en aan het bedenken hoe het uitzicht gaat worden, waar de achtertuin gaat komen en waar komt de ingang."



Voorbeeld voor andere kernen

Het initiatief voor 't Kuipje kan een voorbeeld zijn voor andere kernen in Oude IJsselstreek: "Er zijn grote groepen bewoners in kleine kernen die op zoek zijn naar goede en betaalbare woningen", zegt projectleider Leijssen. "Die worden niet altijd door de markt aangeleverd. We hebben aangegeven dat als dit een succes wordt, we het in andere kernen ook gaan oppakken." Wanneer Niek daadwerkelijk kan beginnen met verhuizen, weet hij nog niet: "Ik hoop volgend jaar. Maar dat is helemaal afhankelijk van hoe snel het proces gaat en hoe snel alle vergunningen rondkomen."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: