Eindelijk mogen de basketballers van Yoast United weer los

De start van de nieuwe club ging niet zoals gewenst. In oktober werden er twee wedstrijden gespeeld en gewonnen, toen het seizoen al werd stilgelegd. En nu wordt de competitie hervat zonder dat die twee zeges meetellen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Coach Matthew Otten doet daar niet moeilijk over. "Het waren lastige maanden. Het was zo onduidelijk hoe het verder zou gaan. We wisten dat het ooit hervat zou worden, dit seizoen of volgend seizoen. Maar gelukkig mogen we nu weer los. Complimenten voor de basketbalbond dat ze nog een formule hebben gevonden om toch een competitie te spelen."

Terug in Gelderland

Speler Matthew van Tongeren keerde na veel omzwervingen dit seizoen terug in Gelderland. "Ik speelde ooit bij Wageningen voor Pluto en ging toen als jochie naar Den Bosch. Dat waren de echte mannen, met spelers als Kees Akerboom, Stefan Wessels en Peter van Paassen. Grote namen, van wie ik veel heb geleerd. Maar nu ben ik terug."

"Ik miste Gelderland wel. Mijn ouders wonen hier en mijn vrienden. Maar het basketbal in Gelderland was ook niet meer op het niveau wat het moest zijn. Daarom wilde ik mijn ervaringen delen en kinderen hier enthousiast maken voor basketbal. Ik train ook Trajanum in Nijmegen. Dat heb ik ook al in Weert en Amsterdam gedaan. Het is een hele leuke groep. En jonge kids training geven, dat is zo leuk. Het zijn net sponzen, ze zuigen alles op."

Bij de herstart ontbreekt het publiek. "Normaal hadden we hier best wel een opkomst gehad", schat Van Tongeren in.

Matthew van Tongeren schiet raak. Foto: Omroep Gelderland

"We hebben wel thuisvoordeel, omdat we altijd ook trainen in deze zaal. En de mensen en de sfeer die normaal in zo'n zaal zit, maar dat heb je nu niet meer. Ik moet in dit team met mijn ervaring wat jonge gasten begeleiden, samen met de andere wat oudere jongens. We zijn goed begonnen en ik denk dat wij daar verder mee kunnen gaan."

Klaar voor de competitie

Ook coach Matthew Otten is optimistisch. "Het team is gretig, want we hebben het basketbal echt gemist. We zijn klaar voor de competitie. Zondag tegen kampioen Zwolle, dat wordt lastig, want ze staan erom bekend dat ze altijd sterk beginnen. En we zijn Shane Hammink kwijtgeraakt. Hij is heel belangrijk geweest in de tijd dat hij hier was. Maar zonder hem gaat het ook wel lukken."

Matthew Otten denkt dat zijn ploeg klaar is voor de competitie. Foto: Omroep Gelderland

"Maar het zal onwerkelijk zijn zonder publiek. Je kunt ze nu op de andere bank horen praten. De energie in de zaal is heel anders. Hopelijk komen de fans snel terug, dat hebben we nodig."