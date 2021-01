'Dit is de doodsteek', ondernemers boos over plannen voor centrum

Het aantal parkeerplaatsen wordt flink teruggedrongen in het centrum van Wijchen. Daar zijn ondernemers boos over, omdat ze bang zijn hun trouwe klanten te verliezen. Inmiddels krijgen ze steun van de lokale CDA, die koste wat het kost wil voorkomen dat winkelpanden straks leeg komen te staan.

Het grootschalige gemeenteproject ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ staat al een hele tijd op de planning. Doel is om het centrum een hoognodige facelift te geven. Volgend jaar gaat de schop in de grond, maar dat is niet zonder weerstand. In het plan worden namelijk 169 parkeerplaatsen midden in het centrum geschrapt. Daar zijn ondernemers niet blij mee.

De winkeliers zijn bang dat de plaatselijke Albert Heijn moet vertrekken, omdat ze te veel omzet mis zal lopen. De parkeerplaats ligt namelijk pal voor de deur van het filiaal. In een reactie aan Omroep Gelderland laat de supermarkt weten dat ze vanwege het bestemmingsplan naar de Raad van State is gestapt. “Zolang deze zaak loopt, gaan we er niet verder op in", voegt ze toe.

'Doodsteek voor ondernemers'

De gemeente heeft voor het nieuwe centrumplan een telling gedaan van het aantal plaatsen waar je de auto kwijt kan. Ze telt dan ook parkeerplekken bij het treinstation en de lokale bibliotheek mee. Daar is wel ruimte, maar dan moet je een heel eind lopen. Ondernemers denken dat er weinig mensen zijn die met hun winkelwagentje helemaal naar de rand van het centrum lopen. "Met je boodschappen naar het station? Dat is echt een lachertje. Er is niemand die zo'n hele tocht wil afleggen", meent Rick Huisman, eigenaar van de Gall & Gall.

Hij is één van de ondernemers die het voortouw neemt in de strijd tegen de nieuwe plannen. Zijn zaak ligt immers om de hoek van het parkeerterrein. Eind vorig jaar ging hij dan ook in gesprek met de gemeente, maar vooralsnog is er weinig veranderd.

"Dit nieuwe beleid is de doodsteek voor ondernemers in de buurt. Er is gewoon niet goed nagedacht over dit plan." Met duizenden bezoekers per week is de Albert Heijn volgens de winkelier een belangrijke trekpleister in het centrum. Vertrekt het filiaal, is hij bang voor een domino-effect. "Als de supermarkt verdwijnt, ben ik daar ook weg. Dan hebben ik en veel andere ondernemers geen bestaansrecht meer."

'Nog niet te laat'

Omdat de partij wil laten zien dat ze met de ondernemers meeleeft, stelde het lokale CDA een aantal schriftelijke vragen. "Dit is funest voor de detailhandel van ons centrum. Dit kan namelijk leiden tot leegstand. Het gaat ons natuurlijk niet alleen om de Albert Heijn, we maken ons zorgen om alle ondernemers in Wijchen", vertelt fractievoorzitter Björn Derksen.

De partij is al een hele tijd bezig met het thema. Deze maand hoopt de politicus eindelijk antwoord te krijgen. "Het is nog niet te laat. De plannen kunnen nog aangepast worden. Daarom willen we dit onderwerp weer terug op de agenda nu het nieuwe politieke seizoen is begonnen. Als we dit zomaar laten gebeuren, neem je te grote risico’s. Dat kan niet het doel zijn van Tussen Kasteel en Wijchens Meer."

'Nieuw beleid is geen issue'

De gemeente verwacht dat het nieuwe beleid geen issue zal zijn. "Eén van de belangrijkste punten van ons centrumplan is dat de winkels goed bereikbaar zijn. Zowel tijdens de verbouwing, maar ook daarna is dat iets waar we aandacht aan besteden", reageert wethouder Geert Gerrits.

Met de nieuwe inrichting hoopt hij het winkelende publiek aan te sporen minder vaak de auto te pakken. "Voor de ondernemers gaan we niet uit van minder parkeerplekken. Ik snap dat ze zich laten horen, maar Tussen Kasteel en Wijchens Meer moet juist zorgen voor een versterking van het centrum."

