Twee mannen aangehouden in mega-onderzoek naar wapenhandel

Een van de wapens die in beslag is genomen. Foto: Politie

Twee mannen, 20 en 22 jaar uit Nijmegen en Arnhem, zijn aangehouden in verband met een groot onderzoek naar wapenhandel. In kader van het onderzoek zijn nog zo’n vijftien aanhoudingen verricht. Die mannen komen uit Amersfoort, Almere, Lelystad, Oss, Drachten, Tilburg, Soest en Nieuwegein.

De politie Midden-Nederland maakte de aanhoudingen dinsdag bekend, maar het onderzoek loopt al ruim een jaar. De Gelderse verdachten werden in oktober en november 2020 aangehouden.

Er zijn in totaal 31 vuurwapens, waaronder twee automatische wapens, gevonden. Net als 40.000 euro aan contant geld en verdovende middelen. De politie heeft tien telefoons in beslag genomen en vijftien doorzoekingen gedaan. Ook in Gelderland zijn doorzoekingen gedaan. In Nijmegen zijn vuurwapens, munitie en geld in beslag genomen.

'Zo een machinegeweer geregeld'

Het balletje begon in januari 2020 te rollen door de eenheid in Noord-Nederland. Aanhoudingen in Amsterdam en Lelystad leidde tot een groot onderzoek naar wapenhandel, waarbij de politie zich voordeed als een potentiële koper van wapens.

"Het was schokkend om te zien dat we met een simpel berichtje in een chat zo een machinegeweer konden regelen", zegt Folkert van Dekken, teamleider van het onderzoek.

De politie heeft de vele aanhoudingen te danken aan intensieve samenwerking, melden ze.

"Illegale wapens dienen geen ander doel dan het faciliteren van criminelen. Ze plegen er ernstige misdrijven mee, denk aan gewapende overvallen, bedreigingen en liquidaties. Het heeft dan ook grote prioriteit voor justitie en politie om deze praktijken aan te pakken", aldus de politie.