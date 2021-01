Vlag halfstok na dood bewoner in bejaardentehuis Zaltbommel

De vlag bij woonzorgcentrum De Wielewaal in Zaltbommel hangt dinsdag halfstok. In het bejaardentehuis kwam maandag een bewoner om het leven bij een brand.

"Iedereen is natuurlijk erg geschrokken", vertelt een woordvoerder van zorgorganisatie BrabantZorg, waar het tehuis onder valt. De komende tijd is er volgens haar extra aandacht voor wat er is gebeurd en de impact die het heeft. "Daar waar nodig bieden we ondersteuning aan."

We zijn hier goed opgevangen

Het vuur ontstond maandag op de eerste etage van het tehuis. Vanwege de rookontwikkeling werden zeven appartementen geëvacueerd, maar de bewoners konden nog dezelfde avond terug naar hun eigen appartement.

Zie ook: Brand in bejaardentehuis: 'Ontruimen, daarna maak je je pas druk over corona'

Volgens de woordvoerder is er vooral sprake van rookschade. "Er is een speciaal bedrijf gekomen dat alles goed heeft schoongemaakt, waardoor iedereen gelukkig weer snel naar huis kon."

"We zijn hier goed opgevangen", vertelt een van de bewoners in Zaltbommel. Ook zij is erg geschrokken van de brand in 'haar' tehuis. "Het is heel erg wat er is gebeurd."

Oorzaak onduidelijk

Bij de brand raakte ook een zorgmedewerker gewond. Ze had rook ingeademd en ging ter observatie naar het ziekenhuis.

De oorzaak van de brand blijft onduidelijk. Het zorgcentrum wil daar uit respect voor de nabestaanden niets over zeggen. De politie laat weten dat het onderzoek is afgerond, maar dat er verder niets over wordt gecommuniceerd omdat er geen sprake is van een misdrijf. Er gaan geruchten dat de brand is ontstaan door een sigaret, maar dat kunnen ze niet bevestigen.

Burgemeester Pieter van Maaren was maandag vlak na de brand bij het bejaardentehuis. "Een bewoner op deze manier verliezen is enorm triest. Ik leef mee met alle bewoners en begeleiders van het woonzorgcentrum en met de familieleden van het slachtoffer", zegt hij.

Ook bedankt de burgemeester de hulpdiensten voor hun 'adequate optreden'.

Zie ook: Dode bij brand in bejaardentehuis in Zaltbommel