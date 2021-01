Moord- en doodslagzaken in onze provincie ruim verdubbeld

Met 14 moord- en doodslagzaken is 2020 een bijzonder heftig jaar geworden voor Gelderland. Ter vergelijking: in het jaar daarvoor stond de teller op 6. Hiermee scoort de politieregio Oost-Nederland hoog in de landelijke statistieken. Maar er is ook goed nieuws: de eenheid kan bogen op een hoog oplossingspercentage.

Het jaar begon op misdaadgebied met een familiedrama in Duiven, waarbij inclusief de schutter drie personen om het leven kwamen. En het jaar eindigde met een opzettelijke aanrijding in Wijchen, waarbij Sebastiaan Theloosen om het leven kwam.

Daartussen was het bijna iedere maand raak, zo valt af te lezen uit cijfers die Omroep Gelderland heeft opgesteld in samenwerking met Eric Slot, de maker van de website Moordatlas.nl.

Veel stille tochten

Stille tochten? Gelderland grossierde er in. Neem de kille moord op Naomi uit de Arnhemse wijk Presikhaaf of de gewelddadige dood van Shelley uit Ede, óf de lompe wijze waarop Sebastiaan Theloosen in Wijchen werd doodgereden. Telkens verzamelden zich weer mensen op straat om met witte ballonnen een geliefde te herdenken.

Volgens politiewoordvoerder Gert-Jan Siebelink van de politieregio Oost-Nederland kan de politie de opvallende reeks incidenten niet goed verklaren. "Er is geen sprake van een trend, nog kunnen wij deze zaken op een bepaalde manier aan elkaar linken." Zelfs corona is geen bepalende factor, aldus Siebelink.

Twee 'liquidaties'

Veel van de incidenten speelden zich af in de persoonlijke sfeer; veelal liefdesdrama's die eindigden met wapengeweld.

Het gaat dus niet om een stijging van het aantal liquidaties in de georganiseerde misdaad. In de laatste categorie kende Gelderland een tweetal geruchtmakende zaken: de mogelijke vergismoord op betonvlechter Mehmet Kiliçsoy in Beuningen en de dood van Herman Brinkert in Arnhem, vermoedelijk uitgevoerd door incassobaas Cees J.

In de zaak van de vermoorde Turk Kiliçsoy uit Nijmegen is nog altijd geen verdachte in beeld, laat staan opgepakt. Het is een van de weinige zaken waarin de politie niet tot een oplossing van het misdrijf is gekomen.

