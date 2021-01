Vitesse naast Ajax na degelijke zege op Utrecht

Vitesse begon met dezelfde elf als tegen Heracles. Maar Utrecht opende beter en had al direct een grote kans via Janssen. Daarna pakte Vitesse het initiatief over. Oussama Tannane had bijna succes met een lepe vrije trap in de korte hoek. En na tien minuut scoorde Oussama Darfalou uit de kluts. De VAR keek ernaar en besloot dat het feest niet doorging.

Oussama Dafalou van Vitesse Foto: Omroep Gelderland

Maar de 1-0 kwam er toch en die was op grond van het spelbeeld ook wel verdiend. Een voorzet van Eli Dasa werd getoucheerd door Danilho Doekhi en belandde in het doel. Daarna gebeurde er vrij weinig. Utrecht was pas in de blessuretijd van de eerste helft gevaarlijk, maar Remko Pasveer keerde de inzet van Mahi.

Overtredingen

Na rust viel er aanvankelijk weinig te beleven. Utrecht maakte veel overtredingen. Tannane had een kans, maar zijn schot werd geblokt. En Darfalou en Tannane waren ook gevaarlijk. Utrecht had twee grote kansen, die werden verprutst door Kerk. Riechedly Bazoer werd zoveel geraakt, dat hij vervangen moest worden.

Riechedly Bazoer gaat erbij zitten na weer een overtreding Foto: Omroep Gelderland

Vitesse liet weinig meer zien en moest het laatste kwartier zien te overleven, maar Utrecht miste het vernuft om er echt doorheen te komen.