Diefstal uit Afrika Museum: boetes en voorwaardelijke celstraffen geëist

De activisten, drie mannen en twee vrouwen uit Frankrijk en België, zonden hun actie afgelopen september live uit op internet. De diefstal was bedoeld als protest tegen het bezit en tentoonstellen van beelden en kunst die in het verleden in Afrika zijn gestolen.

Locatieverbod

De drie mannen hebben het beeldje volgens de officier van justitie samen gestolen. De twee vrouwen filmden de diefstal en zijn daardoor medeplichtig.

Zie ook: VIDEO | Activisten stelen beeld uit Afrika Museum: 'Zijn onze spullen'

De 42-jarige leider van de groep, die eerder voor soortgelijke diefstallen in Frankrijk is veroordeeld, hoorde de hoogste straf eisen. Hij moet 2500 euro betalen en krijgt een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, als het aan het Openbaar Ministerie ligt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Het bewuste beeldje uit het Afrika Museum. Foto: Ferry Herrebrugh

De andere vier verdachten hoorden een boete van 1000 euro en één maand voorwaardelijke cel tegen zich eisen. Ook is tegen alle activisten een locatieverbod geëist van drie jaar, onder meer voor het Afrika Museum.

We willen ons erfgoed terug

De groep, die zich Unité Dignité Courage noemt, liet na de actie weten 'nog lang niet klaar te zijn in Nederland'. "We moeten nu het land uit, maar er zijn twee of drie musea met Afrikaanse kunst hier dus we komen terug", zei één van hen. "We willen ons erfgoed terug.”

Het Afrika Museum liet weten voorstander te zijn van het teruggeven van koloniale kunst, maar alleen als dat op een 'normale manier' gebeurt. "Het is goed dat er discussie wordt gevoerd over de herkomst van roofkunst, maar een strafbaar feit plegen is een brug te ver", zei museumdirecteur Stijn Schonerwoerd.

Zie ook: