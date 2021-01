Grote corona-uitbraak in woonzorgcentrum: twee bewoners inmiddels overleden

Nieuw Avondrust is zwaar getroffen door corona. Op 3 januari werd de eerste besmetting vastgesteld. Sindsdien zijn er 59 bewoners positief getest en zijn er twee overleden. Bij het personeel werden 32 besmettingen geconstateerd. Dat vertelt Tamara de Kroon, bestuurder van zorggroep ENA waar Nieuw Avondrust onder valt. Wanneer ook de andere vestigingen van ENA worden meegerekend, stierven er in december en januari in totaal zelfs zeven mensen.

Hulp Defensie

Tot nu toe lukt het nog wel om alles rond te krijgen, maar De Kroon zal in geval van nood niet aarzelen een beroep te doen op Defensie of het Rode Kruis. Tegelijkertijd weet de bestuurder ook dat er overal sprake is van krapte, dus probeert ze eerst alles zelf op te lossen: "Ik voel het als een verantwoordelijkheid om het vol te houden, zolang het moet."

Pittig

De Kroon noemt de hele situatie pittig en maakt zich zorgen, maar vertrouwt op de hechte gemeenschap van Voorthuizen. "Ik heb er ook vertrouwen in dat we met elkaar heel ver komen. We weten in ieder geval dat we extra hulp kunnen gebruiken bij ondersteunende taken. Dan moet je denken aan het schoonmaken van appartementen en het rondbrengen van maaltijden."

Als het gaat om verplegen van mensen, dan heb je bepaalde deskundigheidsniveaus nodig, vertelt De Kroon: "We kijken steeds hoe we vanuit de andere locaties ook kunnen schuiven."

Lockdown zwaar voor bewoners

Van de vorige lockdown herinnert De Kroon zich nog hoe groot de gevolgen zijn voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Daarom zoekt ze creatief naar oplossingen. "We zijn nu op maat aan het kijken: wat kun je nog wél doen? Dus mensen die positief besmet zijn, kunnen die bij elkaar in een huiskamer?"

Voor de mensen die nu negatief getest zijn, is zo'n optie er niet, aldus De Kroon: "Die moeten echt op hun kamer blijven."

Mensen in verschillende fases van ziekte

De toestand van besmette mensen is nu erg verschillend, vertelt De Kroon. "Dat wisselt heel erg. Vorige week, 3 januari, hebben we de eerste positieve besmetting gekregen. Je ziet dat de mensen die daar opvolgden, nu ziek worden. En er zijn mensen die nu net gehoord hebben dat ze positief zijn, dat ze lichte klachten hebben."

